 У багатоповерхівці на Миколаївщині вибух газу: постраждали троє людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2021

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Новини

У багатоповерхівці на Миколаївщині вибух газу: постраждали троє людей

Внаслідок вибуху газу в житловому будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області постраждало щонайменше троє осіб, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Будинок в Новій Одесі, в якому стався вибух

Будинок в Новій Одесі, в якому стався вибух

У багатоповерховому будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух, який зруйнував дві квартири на четвертому і п'ятому поверхах будівлі. Попередньо вибухнув побутовий газ, повідомила в суботу, 27 листопада, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

За даними ДСНС, внаслідок вибуху постраждало троє людей, яких передали медикам. "В однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, дві особи в шоковому стані. З пошкодженого під'їзду евакуйовано 50 осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними Національної поліції, в квартирі на четвертому поверсі, можливо, знаходиться жінка, яка проживає сама.

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи. "Проводяться роботи щодо демонтажу пошкоджених конструкцій будинку та пошуку потерпілих. Всього залучено 116 осіб та 27 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в червні 2020 року в житловому масиві Позняки в Києві у десятиповерховому будинку стався вибух газу. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро отримали травми. 

  • На місці обвалення частини будинку у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    У Дрогобичі обвалився під'їзд житлового будинку

    У ніч на 28 серпня в одному з чотириповерхових будинків у Дрогобичі, що на Львівщині, обвалився під'їзд. Внаслідок цього загинули восьмеро людей, ще семеро травмовані і перебувають в лікарні. За даними місцевих ЗМІ, 12 сімей, які мешкали в будинку, тимчасово поселили у готелі та гуртожитку.

  • Рятувальні служби у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Трагедія забрала життя вісьмох людей

    Рятувальники дістали з-під завалів тіла вісьмох людей. Серед загиблих - 4-річний хлопчик, 20-річна дівчина, четверо жінок віком 44, 64, 79 та 80 років, а також двоє чоловіків віком 42 та 62 роки. У лікарні перебувають семеро травмованих, серед яких 6-річний хлопчик та двоє дівчаток віком 9 та 12 років. Ще двоє жінок, яких рятувальники витягли з-під завалів, тілесних ушкоджень не отримали.

  • На місці обвалу житлового будинку у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Причина обвалу невідома чи її не називають?

    Точна причина трагедії досі не встановлена. Відразу після трагедії у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною аварії став вибух побутового газу. Однак вже за кілька годин там заявили, що вона "є малоймовірною", а інформація про вибух взагалі зникла з офіційних повідомлень.

  • На місці обвалення частини чотириповерхівки у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Мешканці розповідають про тріщини в будинку

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, жителі району, де обвалився будинок, розповідають, що не чули вибуху. У соцмережах люди повідомляють, що в сусідніх будинках вікна залишилися цілими, що вказує на те, що вибухової хвилі не було. Також місцеві мешканці зазначають, що будинок знаходився в аварійному стані, оскільки мав великі тріщини на стінах.

  • Рятувальники розбирають завали

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    "Будинок склався, мов картковий"

    Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що причиною руйнування будинку могло бути втручання в його тримальні конструкції. Зазначається що вже деякий час у стінах бачили глибокі тріщини. Будинок просто "склався", мов картковий. За даними ДСНС, під завалами вже не залишилось людей. Роботи з розбирання завалу тривають.

  • Скріншот одного з перших повідомлень МВС про обвал будинку у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Поліція затримала двох працівників комунального підприємства

    За фактом обвалу відкрито кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу щодо умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, зловживання владою та службової недбалості. Поліція затримала двох працівників місцевого комунального підприємства. Невдовзі вирішуватиметься питання про обрання їм запобіжного заходу.

    Автор: Олена Губар


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