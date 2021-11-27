У багатоповерхівці на Миколаївщині вибух газу: постраждали троє людей

У багатоповерховому будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух, який зруйнував дві квартири на четвертому і п'ятому поверхах будівлі. Попередньо вибухнув побутовий газ, повідомила в суботу, 27 листопада, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

За даними ДСНС, внаслідок вибуху постраждало троє людей, яких передали медикам. "В однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, дві особи в шоковому стані. З пошкодженого під'їзду евакуйовано 50 осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними Національної поліції, в квартирі на четвертому поверсі, можливо, знаходиться жінка, яка проживає сама.

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи. "Проводяться роботи щодо демонтажу пошкоджених конструкцій будинку та пошуку потерпілих. Всього залучено 116 осіб та 27 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в червні 2020 року в житловому масиві Позняки в Києві у десятиповерховому будинку стався вибух газу. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро отримали травми.