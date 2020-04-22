Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: п'ятеро загиблих

П'ятеро літніх жінок загинули внаслідок пожежі у приватному будинку для осіб похилого віку у Дніпрі у вівторок, 16 листопада. Попередньо поліція встановила, що на другому поверсі будинку сталося коротке замикання і загорілася електропроводка. Наразі правоохоронці затримали адміністратора закладу за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки, повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, жінки віком від 75 до 89 років могли загинути від отруєння чадним газом. Наразі тіла загиблих було направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини їхньої смерті.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті - до 8 років позбавлення волі. Наразі поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали адміністратора закладу", - йдеться у повідомленні поліції.

В рамках розслідування пожежі, яка забрала життя п'ятьох осіб, буде призначено необхідні експертизи, додали у відомстві.

Біда з пожежною безпекою

На початку 2021 року пожежа сталася у будинку для літніх людей у Харкові. Її площа становила 100 квадратних метрів, у вогні загинули 15 людей. Правоохоронці тоді розпочали кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Ще одна з серйозних пожеж в Україні сталася у грудні 2019 року у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Внаслідок неї загинуло 16 людей, ще 32 постраждали. Площа пожежі становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів.

Урядова комісія тоді встановила, що ця пожежа сталася через загоряння побутового електричного обладнання. Частина людей, які перебували в цей час в коледжі, не змогли евакуюватися через те, що один із виходів був закритий.

Причиною трагедії, за версією комісії, стало недбале ставлення керівництва і персоналу коледжу до протипожежної безпеки.

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Відсутність комплексного підходу

Як пояснювали тоді DW експерти, проблема полягає ще й у відсутності комплексного підходу до вирішення питання пожежної безпеки в Україні. За словами експерта з проектування будівельних конструкцій Володимира Бровченка, державні будівельні норми дозволяють допуск до експлуатації лише тієї будівлі, де є працююча система димовидалення, справні пожежні гідранти та діюча система оповіщення про пожежну небезпеку. Однак ці будівельні норми систематично ігноруються як власниками будівель, так і державними органами.

Як пояснював голова правління Українського союзу пожежної та техногенної безпеки Борис Платкевич, передусім держава має змусити власників будівель дбати про пожежну безпеку свого об’єкта і нести відповідальність за відсутність протипожежної системи. Інакше, за його словами, просто сплативши штраф власник будівлі ігнорує будь-які приписи пожежників щодо приведення будівлі до вимог пожежної безпеки.

На думку Платкевича, держава та муніципалітети мають виділяти необхідне фінансування для будівель державної та комунальної форми власності на придбання та відновлення протипожежних систем. Також, на його переконання, в Україні потрібно запровадити проведення раз на рік обов'язкового аудиту пожежної безпеки будівель всіх форм власності і обов'язкове страхування нерухомості.