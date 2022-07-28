Рада ухвалила оновлений закон про приватизацію

Верховна Рада у четвер, 28 липня, ухвалила оновлений закон про приватизацію За відповідний законопроєкт №7451 проголосували 233 депутати, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Головною зміною, яку запроваджує закон є переведення об'єктів великої приватизації - балансова вартість яких перевищує 250 мільйонів гривень - на платформу "Прозорро". Раніше для їх продажу необхідно було залучати інвестиційних радників, які готували об'єкти до приватизації та шукали потенційних інвесторів.

Як розповідала в. о. голови Фонду держмайна Ольга Батова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інститут радників показав свою неефективність. За її словами, радники затримували підготовку об'єкта до приватизації; дублювали операцій з потенційними покупцями, зокрема щодо аудиту; а також створювали потенційні корупційні ризики через можливість ангажування покупцями.

Натомість тепер за словами Батової, Фонд держмайна створюватиме віртуальну кімнату даних з усією інформацією про потенційно відкриті до приватизації підприємства. Кожен можливий покупець матиме до неї доступ упродовж трьох місяців, аби самостійно зробити аудит.

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Зміни у малій приватизації

Щодо малої приватизації, то оновлений закон спрощує процедури, зокрема запроваджує онлайн-підпис протоколу аукціону та скорочує процес з моменту оголошення аукціону і до підписання договору до двох місяців.

За словами Батової, тепер оплата за об'єкти приватизації здійснюватиметься до підписання договору, адже раніше було кілька випадків, коли переможці аукціонів, що відбулися наприкінці лютого 2022 року, не хотіли платити через форс-мажорні обставинами. Також, як пояснила Батова, тепер можливо продавати об'єкти з боргами, але активи будуть арештовані до погашення заборгованостей новим власником.

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