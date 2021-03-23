 Голова ФДМУ назвав компанії, які підлягатимуть приватизації у першу чергу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2021

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Голова ФДМУ назвав компанії, які підлягатимуть приватизації у першу чергу

Як повідомив в інтерв'ю DW голова ФДМ України Дмитро Сенниченко, першою компанією у черзі на приватизацію має стати "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - один із найбільших виробників титану в світі.

Одеський припортовий завод

Одеський припортовий завод

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко назвав компанії, які мають бути продані у першу чергу після того, як в Україні буде розблокована велика приватизація. За його словами, одним з перших підприємств, які виставлять на аукціон, стане виробник титану "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це він заявив у вівторок, 23 березня, в інтерв'ю DW.

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"Першою буде "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - один із найбільших виробників титану в світі. Стартова ціна буде близько трьох-чотирьох мільярдів гривень. Це компанія експортно орієнтована, її продукцію купують по всьому світу, тож це хороший актив для іноземних інвесторів", - заявив Сенниченко. 

"Також на приватизацію піде завод "Більшовик" у Києві, від якого, по суті, лишилася лише територія. Це буде продаж об'єкта під real estate development. Наступний - готель "Президент Готель". Крім того, ми будемо виставляти останні шість державних обленерго", - додав він.

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Голова ФДМ пояснив, що основна мета приватизації - позбутися нестратегічних непрофільних активів, які у великій кількості залишилися в Україні.

"Ми, може, остання країна Європи, яка не завершила приватизацію. Якщо в Польщі колись було 8500 державних компаній, то вони залишили 55", - зазначив Сенниченко, і додав, що необхідно "припинити сидіти на яйцях, які не можеш добре доглянути".

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Як відомо, велика приватизація в Україні була припинена у березні 2020 року. Тоді парламент ухвалив закон, який у зв'язку з карантином встановив обмеження на проведення приватизації великих об'єктів - і на підготовку до продажу, і на самі аукціони.

4 лютого Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт, який пропонує виключити цю норму, і, таким чином, розблокувати процес великої приватизації.

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