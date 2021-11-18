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Дмитро Сенниченко

Дмитро Сенниченко - український економіст та менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Сенниченко".

2019 року Дмитра Сенниченка було призначено головою Державного фонду майна України. Раніше Дмитро Сенниченко серед іншого очолював офіс Німецького товариства міжнародного співробітництва в Україні (GIZ), керував британською девелоперською компанією Parkridge Holdings в Україні, був директором компанії Jones Lang LaSalle в Україні, обіймав посаду директора управління нерухомим майном та інфраструктурою в компанії "Укрпошта". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Голова Фонду держмайна України Сенниченко йде у відставку

Голова Фонду держмайна України Сенниченко йде у відставку 18.11.2021

Дмитро Сенниченко стверджує, що його рішення не пов'язане з приватизацію заводу "Більшовик". За словами ще чинного голови ФДМУ, завод продали законно. Проте цю угоду зараз перевіряє Антимонопольний комітет.
Голова ФДМУ назвав компанії, які підлягатимуть приватизації у першу чергу

Голова ФДМУ назвав компанії, які підлягатимуть приватизації у першу чергу 23.03.2021

Як повідомив в інтерв'ю DW голова ФДМ України Дмитро Сенниченко, першою компанією у черзі на приватизацію має стати "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - один із найбільших виробників титану в світі.
Голова ФДМ про приватизацію: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути

Голова ФДМ про приватизацію: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути 23.03.2021

Верховна Рада незабаром має розблокувати "велику приватизацію" в Україні. Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та про реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою Дмитром Сенниченком.
Приватизація: готель Дніпро в центрі Києва продали за понад мільярд гривень

Приватизація: готель "Дніпро" в центрі Києва продали за понад мільярд гривень 15.07.2020

Фонд держмайна продав на аукціоні готель "Дніпро" у Києві за 1 мільярд 111 мільйонів гривень компанії "Смартленд". Це в 13,7 разів більше за стартову ціну лота, яка становила 80,923 мільйона гривень.
Уряд Гончарука й велика приватизація: що, коли і на яких умовах продаватимуть

Уряд Гончарука й велика приватизація: що, коли і на яких умовах продаватимуть 13.02.2020

Україна розпочинає наймасштабніший у своїй історії розпродаж державного майна. DW проаналізувала, в чому особливість великої та малої приватизації за версією уряду Олексія Гончарука.

Велика приватизація: Україна шукає інвесторів для державного майна (13.02.2020) 13.02.2020

Україна виставляє на продаж 500 об'єктів малої приватизації і понад 20 великих підприємств. Так уряд планує позбутися збиткових активів, поповнити бюджет на 12 мільярдів гривень і знизити рівень корупції. Яке саме майно, коли, кому та на яких умовах продаватимуть?