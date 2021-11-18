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Дмитро Сенниченко - український економіст та менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Сенниченко".
2019 року Дмитра Сенниченка було призначено головою Державного фонду майна України. Раніше Дмитро Сенниченко серед іншого очолював офіс Німецького товариства міжнародного співробітництва в Україні (GIZ), керував британською девелоперською компанією Parkridge Holdings в Україні, був директором компанії Jones Lang LaSalle в Україні, обіймав посаду директора управління нерухомим майном та інфраструктурою в компанії "Укрпошта". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Верховна Рада незабаром має розблокувати "велику приватизацію" в Україні. Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та про реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою Дмитром Сенниченком.
Україна виставляє на продаж 500 об'єктів малої приватизації і понад 20 великих підприємств. Так уряд планує позбутися збиткових активів, поповнити бюджет на 12 мільярдів гривень і знизити рівень корупції. Яке саме майно, коли, кому та на яких умовах продаватимуть?