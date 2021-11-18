Дмитро Сенниченко - український економіст та менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Сенниченко".

2019 року Дмитра Сенниченка було призначено головою Державного фонду майна України. Раніше Дмитро Сенниченко серед іншого очолював офіс Німецького товариства міжнародного співробітництва в Україні (GIZ), керував британською девелоперською компанією Parkridge Holdings в Україні, був директором компанії Jones Lang LaSalle в Україні, обіймав посаду директора управління нерухомим майном та інфраструктурою в компанії "Укрпошта". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.