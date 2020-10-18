Восьмий місяць пандемії: ВР рекомендує Зеленському створити штаб з протидії біозагрозам

Верховна Рада України у вівторок, 20 жовтня, рекомендувала президенту Володимиру Зеленському створити й очолити Національний штаб з протидії біологічним загрозам. Народні депутати проголосували за відповідну постанову, в якій зазначається, що Національний штаб потрібен, зокрема, "для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та для підвищення спроможності національної системи охорони здоров'я".

У постанові також ідеться, що штаб запроваджуватиме комплексну систему захисту економіки від наслідків пандемії, розробку та втілення ефективної безпекової стратегії України в умовах нових глобальних біологічних викликів.

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Парламент рекомендує Нацштабу для здійснення координації діяльності з органами влади негайно ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію - систему прямого зв'язку з державою для всіх громадян, які мають симптоми або які хворіють на коронавірусну хворобу. "Єдина всеукраїнська телефонна лінія потрібна для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції хворих з моменту виявлення перших симптомів", - ідеться у тексті постанови.

Потрібні лабораторії

Також зазначається, що Нацштаб має "забезпечити ефективну безоплатну діагностику і тестування на COVID-19, для чого необхідно створити державну регіональну мережу вірусологічних лабораторій із загальною потужністю понад 100 тисяч досліджень на добу".

У той же день у парламенті виступав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який повідомив, що розраховує на виділення 1,5 мільярда гривень на закупівлю тестів на антиген для діагностики коронавірусу. Орієнтовна кількість тестів, за його словами, близько 1 мільйона на місяць, і їх проводитимуть сімейні лікарі, мобільні бригади і лабораторії при лікарнях.

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Степанов наголосив, що у разі щодобового виявлення 11-15 тисяч випадків заражень коронавірусом та завантаженості ліжок у лікарнях на рівні 85 відсотків в Україні запровадять обмеження "червоного" рівня епіднебезпеки.

Як повідомлялось, більшу частину з майже 66 мільярдів гривень фонду боротьби з коронавірусом в Україні у розпал епідемії спрямували на будівництво доріг. Відповідний перерозподіл коштів у червні затвердила Верховна Рада. Між тим кошти з фонду на апарати штучної вентиляції легень й обладнання лікарень досі не витрачені.

Нагадаємо, ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з коронавірусом у середині березня 2020 року.