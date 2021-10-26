Вона сказала "так": весілля японської принцеси Мако на тлі скандалів

Японська принцеса Мако сказала "так". Однак її весілля з нареченим Кеї Комуро не викликало в Японії великих радощів, як це зазвичай трапляється у подібних випадках в інших монархіях. Зовсім навпаки: місцева преса й громадськість до останнього не вгавали в загальному несприйнятті й засудженні весілля представниці імператорської родини й простолюдина. Відповідно й церемонія весілля була скромною й без розмаху.

Вийшла заміж… і з імператорської родини

30-річна принцеса Мако зранку вівторка, 26 жовтня, поставила підпис в акті про реєстрацію шлюбу з так само 30-річним Комуро. Таким чином Мако, згідно з японськими законами, підписала також і свій вихід із імператорської родини. Вона переїде з імператорського палацу до власної квартири.

Мако на шляху до шлюбної церемонії

Коли Мако і Комуро, які познайомилися ще бувши студентами токійського Міжнародного християнського університету, оголосили про свої заручини у вересні 2017 року, у японському суспільстві цю звістку зустріли з радістю. Однак це швидко змінилося.

За кілька тижнів до весілля, запланованого спершу на листопад 2018 року, один японський тижневик оприлюднив викривальну інформацію про особисте життя матері Камуро. За цими даними, після самогубства чоловіка вона позичила в її тодішнього бойфренда у перерахунку 30 тисяч євро, аби заплатити за навчання сина. Тепер же мати Камуро та її колишній партнер сперечаються щодо того, було це подарунком чи позикою.

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Після публікації, передчуваючи скандал, імператорський дім оголосив про перенесення дати шлюбу. Однак місцеві ЗМІ не зупинялися, наче змагаючись у тому, хто оприлюднить більше негативних деталей із життя Комуро і його родини. На кшталт того, що під час навчання в університеті у нього були різноманітні стосунки зі студентками, або про корейське походження його родини, що має в Японії злегка негативні конотації.

Молитва перед шлюбом - принцеса Мако у синтоїстському святилищі в Токіо

Втеча до Нью-Йорка

Не в останню чергу для того, аби уникнути уваги ЗМІ, Комуро у 2018 році переїхав до Нью-Йорка, де він вивчав юриспруденцію в католицькому Фордгемському університеті. Стосунки пари при цьому продовжувалися. У вересні 2021 року Комуро повернувся до Японії, аби одружитися із Мако.

У ЗМІ здійнявся масивний спротив запланованому весіллю, яке, мовляв, становить найбільшу за сто років загрозу стабільності імператорської родини. Окрім того, оглядачі стверджували, що Комуро не в стані заробити достатньо грошей, аби забезпечити рівень життя колишньої принцеси. До того ж, журналісти закидали родині нареченого, що та сподівається отримати фінансові й суспільні преференції від цього шлюбу.

А на вихідних, що передували весіллю, на шпальтах газет дискутували про те, у скільки шлюб обійдеться платникам податків. За даними ЗМІ, уряд Японії начебто запропонував юридичній фірмі у Нью-Йорку, в якій працює Комуро, вигідні контракти, аби забезпечити фінансову стабільність японської експринцеси. Витрати на цілодобову охорону квартири матері Комуро, яка живе у передмісті Токіо, також наразилися на критику.

Комуро працює адвокатом у юридичній фірмі в Нью-Йорку

Противники і прибічними шлюбу

Однак не лише японські ЗМІ виступали категорично проти шлюбу Мако й Комуро. Представники консервативних кіл навіть виходили на вулиці Токіо із плакатами з написами "Зупиніть прокляте весілля" та "Ні, Комуро". "Родина Комуро жодним чином не справила на мене враження того, що він може бути належним партнером для принцеси або частиною королівської родини, навіть якщо вони стоятимуть за межами монархії", - говорить переконаний монархіст Йоїчі Шімада. Скептичний він і щодо фінансового забезпечення Комуро: "Робота у міжнародній юридичній фірмі у Нью-Йорку складна й конкурентна. Я сумніваюся в тому, що Комуро впорається". За словами Шімади, він чув від "своїх контактів", що японський уряд хоче за допомогою підкилимних домовленостей домогтися успіху Комуро у цій фірмі. До такої "вибірковості" він ставиться негативно.

Імператорська родина у 2016 році - принцеса Мако у другому ряду перша ліворуч за її дядьком імператором Нарухіто

Однак попри широкий суспільний спротив є в Японії й ті, хто бажає парі щастя. Як-от домогосподарка Яе Ооно із Токіо, яка вважає, що зі ЗМІ на молодят вилилося забагато негативу. "Я бачу двох молодих людей, які закохалися одне в одного і які після трьох років фізичної розлуки й досі продовжують кохати. ЗМІ погано ставилися до них. Не дивно, що після весілля вони хочуть переїхати до Нью-Йорка. Певно, вони хочуть просто бути звичайною парою в Америці", - вважає Яе Ооно.