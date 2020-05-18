Зеленський зробить Курбан-байрам державним святом

Курбан-байрам та Ураза-байрам отримають статус державних релігійних свят. Про це президент України Володимир Зеленський, згідно з повідомленням його пресслужби, заявив під час зустрічі з представниками кримськотатарського народу, що відбулася в понеділок, 18 травня. Зеленський запевнив, що підпише відповідний указ вже найближчими днями, зазначається у повідомленні.

Також президент України висловив співчуття у зв'язку з Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. "Ми всі розуміємо, що депортація - одна зі страшних трагедій кримськотатарського народу, народу України та нашої землі. Сотні тисяч сімей кримських татар були примусово вигнані зі своєї рідної землі. Вічна пам’ять загиблим", - сказав він.

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Робоча група в Офісі президента

Під час зустрічі Зеленський також анонсував створення в Офісі президента України робочої групи з вирішення проблем кримськотатарського народу, у складі якої будуть представники кримських татар. "Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями та дуже швидко рухалися", - сказав він. Президент наголосив, що робоча група має розглядати не лише правові, а й економічні питання, які турбують кримських татар.

А для представництва кримськотатарського народу на дипломатичному рівні Зеленський погодив призначення кандидатури Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ України.

Нова мечеть у Києві

Також Зеленський заявив, що очікує від представників кримськотатарського народу проєкт будівництва нової мечеті, яку планують побудувати у Києві. Він додав, що готовий підтримати цей проєкт.

Ще однією ініціативою, яку анонсував Зеленський, є будівництво у Херсонській області 500 квартир для переселенців з анексованого РФ Криму. На сайті Офісу президента зазначається, що цей план став результатом домовленостей з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.