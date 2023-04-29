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Володимир ЗеленськийФото: president.gov.ua
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Володимир Зеленський: Війна може тривати десятиліттями

Анастасія Шепелева
2 год. тому

В інтерв'ю фінському виданню Yle, український президент заявив, що західним країнам дешевше підтримати Україну зараз, ніж збільшувати ризики третьої світової.

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Український президент Володимир Зеленський не виключає того, що війна Росії проти України може тривати роками або навіть десятиліттями. Про це він сказав в інтерв'ю фінському виданню Yle, оприлюдненому в п'ятницю, 28 квітня.

"Іншим країнам дешевше підтримати Україну зараз, ніж збільшувати ризики третьої світової війни", - сказав Зеленський.

Водночас президент України вірить в успіх у відсічі російським військам, а також у повернення Кримського півострова під контроль Києва.

Однак він додав, що успіх України значною мірою залежить від того, чи продовжить Захід постачати зброю. "Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - сказав він. Він також зазначив, що російські війська з кожним днем втрачають мотивацію, адже бояться ЗСУ та наслідків, якщо російські війська відступлять.

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Як зазначає видання, хоча Зеленський не захотів розголошувати жодних деталей чи графіку контрнаступу, загалом вважається, що він запланований на кінець весни або початок літа.

Крім того, за словами Зеленського, війна України проти Росії не може закінчитися так само, як Друга світова війна закінчилася для Фінляндії. Він зазначив, що Фінляндія не лише поступилася територією Росії, але й втратила багато життів. "Я вважаю, що така можливість не може бути надана", - сказав він.

На думку Зеленського, це "образливо і несправедливо", що інші країни не допомогли Фінляндії в її зусиллях дати відсіч Росії, ймовірно, маючи на увазі Зимову війну 1939-1940 років.

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