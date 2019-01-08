Volkswagen інвестує 700 мільйонів євро у виробництво електромобілів у США

Німецький автомобільний концерн Volkswagen інвестує близько 800 мільйонів доларів (700 мільйонів євро) у свій завод у місті Чаттануга, що в американському штаті Теннессі, для розгортання там виробництва електромобілів. Компанія планує створити на заводі додаткові тисячу робочих місць, щоб у 2022 році випустити перший електричний міський позашляховик Volkswagen I.D. CROZZ. Про це в понеділок, 14 січня, заявив голова правління VW Герберт Дісс (Herbert Diess), передає агенція dpa.

"Рішення про виробництво нашого американського електромобіля в Чаттанузі є невід'ємною частиною стратегії зростання Volkswagen у Північній Америці. Ми боремося за частку ринку в США", - заявив він.

Наразі концерн випускає на заводі в Чаттанузі два автомобілі: позашляховик Atlas та седан Passat. У березні минулого року Volkswagen оголосив, що інвестує в завод 340 мільйонів доларів для виробництва п'ятимісного варіанту позашляховика Atlas Cross Sport.

Нагадаємо, що до 2023 року Volkswagen планує інвестувати майже 50 мільярдів доларів у розвиток та виробництво електромобілів та цифрових послуг. Компанія будує свій перший спеціалізований завод з виробництва електромобілів у німецькому Цвіккау. Окрім того, у 2020 році виробництво електромобілів почнеться на заводах концерну в китайських містах Аньтін і Фошань, а до 2022 року - у німецьких Емдені та Ганновері.

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