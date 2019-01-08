 Volkswagen інвестує 700 мільйонів євро у виробництво електромобілів у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

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Новини

Volkswagen інвестує 700 мільйонів євро у виробництво електромобілів у США

Автоконцерн Volkswagen хоче виробляти електромобілі на своєму заводі в американському штаті Теннессі, тому інвестує в це виробництво 700 мільйонів євро.

Volkswagen I.D. CROZZ

Volkswagen I.D. CROZZ

Німецький автомобільний концерн Volkswagen інвестує близько 800 мільйонів доларів (700 мільйонів євро) у свій завод у місті Чаттануга, що в американському штаті Теннессі, для розгортання там виробництва електромобілів. Компанія планує створити на заводі додаткові тисячу робочих місць, щоб у 2022 році випустити перший електричний міський позашляховик Volkswagen I.D. CROZZ. Про це в понеділок, 14 січня, заявив голова правління VW Герберт Дісс (Herbert Diess), передає агенція dpa.

"Рішення про виробництво нашого американського електромобіля в Чаттанузі є невід'ємною частиною стратегії зростання Volkswagen у Північній Америці. Ми боремося за частку ринку в США", - заявив він.

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Внутрішня перевірка автоконцерну Volkswagen виявила низку недоліків у новому програмному забезпеченні, покликаному зменшити кількість шкідливих викидів дизельних авто. (23.12.2018)

Volkswagen претендує на світове лідерство на ринку електромобілів. Компанія обладнає виробництво в Німеччині та відкриє новий завод у Східній Європі. (16.11.2018)

Наразі концерн випускає на заводі в Чаттанузі два автомобілі: позашляховик Atlas та седан Passat. У березні минулого року Volkswagen оголосив, що інвестує в завод 340 мільйонів доларів для виробництва п'ятимісного варіанту позашляховика Atlas Cross Sport.

Нагадаємо, що до 2023 року Volkswagen планує інвестувати майже 50 мільярдів доларів у розвиток та виробництво електромобілів та цифрових послуг. Компанія будує свій перший спеціалізований завод з виробництва електромобілів у німецькому Цвіккау. Окрім того, у 2020 році виробництво електромобілів почнеться на заводах концерну в китайських містах Аньтін і Фошань, а до 2022 року - у німецьких Емдені та Ганновері.

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    Упродовж першого півріччя 2018 року в ФРН продали майже 17200 електромобілів і 16700 гібридів. Хоч зростання порівняно з аналогічним торішнім періодом становило 51 відсоток, але на тлі обсягів продажів нових бензинових і дизельних машин це - лише 1,8 відсотка. За цим показником ФРН ще далеко до світового лідера - Норвегії, де частка електрокарів - майже 40 відсотків.

  • Німецькі електромобілі

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    Стратегічні прорахунки

    Причин відставання дві. По-перше, німецький автопром занадто довго не вірив у прихід нової ери електромобільності, роблячи ставку на двигуни внутрішнього згоряння, де німці були серед світових лідерів. Тож сьогодні багато німецьких електромобілів існують переважно на папері (як на фото). По-друге, лише нещодавно влада ФРН стала стимулювати пільгами придбання електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Слабка присутність на ринку

    Наслідком такої політики стала незначна присутність німецьких автовиробників на ринку електрокарів. Приміром, найбільший автоконцерн світу - Volkswagen - продає під своїм брендом тільки дві електричні моделі - E-Golf (з початку 2014 року) і E-Up (з кінця 2013-го). Технічні характеристики такі: запас ходу у E-Golf - 300 км (і це за старими, менш екологічними нормами), у E-Up - 160 км.

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    Volkswagen задумав наступ

    Цього року жодних прем'єр електромобілів від VW не очікується. Нині концерн переоснащує свій завод в німецькому Цвікау, де з 2019 року розпочнеться виробництво абсолютно нової лінійки електромобілів під загальним брендом I.D. Серед моделей буде й зображеней на фото мікроавтобус I.D. Buzz.

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    Електромобільність та культовий преміум-бренд

    Мільярди євро інвестує зараз в розробки й інша дочірня фірма Volkswagen - Porsche. Повністю електрична модель цього бренду очікується в 2020 році. Попередня назва - Taycan.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Daimler теж не хоче пасти задніх

    Концерн Daimler теж прагне надолужити згаяне. Сайт автовиробника вже щосили рекламує нову лінійку електромобілів марки Mercedes - EQC. Однак у серію перша машина EQC - позашляховик - піде не раніше середини 2019 року. Крім позашляховика, компанія обіцяє повну лінійку на новій технології, від компакт-класу до преміум-сегмента.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Smart лише на електротязі

    А ось марку Smart, що належить Daimler, цілком переорієнтують на електромобільність. З 2020 року автівки Smart будуть продаватися у всій Західній Європі тільки з електричним двигуном. До речі, у США, Канаді та Норвегії від бензинових Smart відмовилися ще 2017 року.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    BMW ґав не ловила

    Серед німецьких автовиробників найбільше питанням електромобільності цікавилися в BMW. У результаті баварський автоконцерн уже зараз має в своєму активі дві серійні моделі з електричними двигунами: i3 (на фото) та i8. Утім, запас ходу в 200 км (i3) задовольняє не всіх, тож BMW обіцяє з 2020 року вивести на ринок нові серійні моделі електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Opel теж має дещо в своєму арсеналі

    Шанувальники марки Opel могли вже з 2012 року купити в ФРН електромобіль Ampera. Але насправді він випускався в США. Тож після придбання компанії Opel в 2017 році французьким концерном PSA новий власник оголосив про плани щодо випуску нових електромобілів: 2020 року очікується вихід на ринок нової Corsa з електричним приводом, а до 2022 - ще чотирьох моделей електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    На ринку не лише визнані гравці

    Перспективи електромобільності зацікавили не лише гігантів німецького автопрому, а й невеликі стартапи. Наприклад, розташована в місті Ахен фірма e.GO Mobile AG, створена всього лише 2015 року, вже до кінця 2018 має намір випустити на ринок свою першу серійну модель e.GO Life (на фото).

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Deutsche Post бере справу в свої руки

    2014 року німецька пошта - Deutsche Post, зневірившись у пошуку підходящого автовиробника, готового поставити невеликі автофургони для розвезення пошти, сама придбала нікому не відому тоді фірму StreetScooter. Фірма блискуче впоралася із завданням, і тепер дорогами Німеччини роз'їжджає вже більше шести тисяч випущених нею жовтих електромобілів.

    Автор: Павло Лось, Валерій Сааков, Інза Вреде


DW.COM

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW. (19.09.2018)  

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Суперелектрокар: сам їздить, сам платить (13.06.2018)  

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