Volkswagen відновив виробництво на головному заводі після тривалого простою

Після майже півтора місяця вимушеного простою найбільший європейський автовиробник Volkswagen (VW) у понеділок, 27 квітня, запускає виробництво на головному заводі у німецькому Вольфсбурзі.

Кількома днями раніше відновили виробництво заводи концерну в Цвіккау у федеральній землі Саксонія та в словацькій Братиславі. Найближчим часом запрацюють виробничі потужності концерну в німецьких Ганновері та Емдені, а також в інших європейських містах, повідомляє агентство новин dpa.

На заводі Voklswagen у Цвіккау виробництво відновили минулого тижня з дотриманням нових санітарних норм

Причиною призупинення виробництва у середині березня стало обвальне падіння попиту на автомобілі, розрив глобальних ланцюжків постачання та загроза зараження співробітників новим коронавірусом.

З того часу на заводах концерну були задіяні лише невеликі бригади, які готували поступове відновлення виробництва за умови дотримання нових вимог.

Йдеться передусім про суворіші правила гігієни, дотримання дистанції між співробітниками та частіше прибирання виробничих приміщень. Також робочий графік складено таким чином, щоб в приміщенні одночасно перебувала мінімальна кількість співробітників.

Також відновили свою роботу підприємства, на яких виготовляють компоненти для автомобілів, у тому числі і в Китаї. Завод автовиробника у США має відновити виробництво з 3 травня. Також на початку травня мають запрацювати виробничі потужності VW у Латинській Америці та Південній Африці.

Утім, одразу вийти на докризовий рівень виробництва концерн не планує. Йдеться передусім про відпрацювання процесів з врахуванням нових умов. Зокрема, завод у Цвіккау виготовлятиме спершу за зміну лише 50 автомобілів - третину від випуску раніше.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 у світі німецькі автоконцерни змушені були призупинити виробництво. Компанія Daimler запустила окремі свої заводи ще тиждень тому, а мюнхенський концерн BMW з 27 квітня відновлює спершу роботу заводів з виробництва двигунів, а автоскладальні потужності планують запустити у травні.

Дивитись відео 03:50 Поділитись Культовому Volkswagen T1 - 70 років: як він став таким популярним (15.08.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2iDb6 Культовому Volkswagen T1 - 70 років: як він став таким популярним (15.08.2017)