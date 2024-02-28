Винищувачі Німеччини та Франції підняли через російський Іл

Німецькі Eurofighter підняли в повітря по тривозі, коли помітили пересування Іл-20. Французькі Mirage супроводжували російський літак-розвідник над Балтійським морем.

Винищувачі Німеччини та Франції підняли за тривогою через російський літак-розвідник Іл-20.

Як повідомили 27 лютого німецькі військово-повітряні сили, винищувачі Eurofighter підняли у федеральній землі Мекленбург-Східна Померанія після того, як на схід від Гельсінкі помітили Іл-20М, який пересувався "без плану польоту".

Як уточнюється в повідомленні, це сталося ще 26 лютого, а після встановлення візуального контакту операцію "припинили без будь-яких інцидентів".

Французька армія повідомила 27 лютого, що в повітря підняли бойові літаки Mirage 2000-5 для перехоплення російського Іл-20 біля узбережжя Естонії задля захисту повітряного простору балтійських союзників.

На опублікованому відео видно російський літак і винищувач, який його супроводжує. Коли саме це трапилося, і чи йдеться про той самий літак, що і в німецькому повідомленні, не уточнюється.

Місія НАТО з повітряного захисту країн Балтії

У країн Балтії Естонії, Латвії та Литви немає власної бойової авіації, тому безпеку їхнього повітряного простору з 2004 року забезпечують сили Північноатлантичного альянсу (НАТО) в рамках місії Baltic Air Policing. Союзники по черзі перекидають до країн Балтії свої літаки та персонал на основі чотиримісячної ротації.

Винищувачі піднімають в небо в разі, якщо чужі літаки не дотримуються правил польотів або не виходять на зв'язок з авіадиспетчерами. Як заявляли в Альянсі, "літаки швидкого реагування НАТО готові злетіти протягом кількох хвилин, щоб перехопити будь-який літак, який може загрожувати повітряному простору союзників". Повітряне патрулювання НАТО додатково посилили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.