Війська РФ знову поцілили у промисловий об'єкт на Полтавщині

Полтавська область другий день поспіль потерпає від ракетних ударів військ РФ. Наразі відомо про влучання у промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі.

Війська РФ у неділю, 28 січня, знову задали ракетного удару по Полтавській області. За попередньою інформацією, російські сили знову поцілили в промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі області, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

"На щастя, постраждалих немає", - написав він згодом у Telegram.

Одночасно з ракетним ударом по Кременчуцькому району війська РФ атакували територію України ударними безпілотниками. В командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомляли про дрони, які рухалися з боку Миколаївської та Кіровоградської областей через центральні регіони України західним курсом - у бік Хмельниччини.

Напередодні війська РФ вдарили по Кременчуцькому району балістикою

Напередодні війська РФ також поцілили у промисловий об'єкт на території Кременчуцького району. На місці влучання зайнялася пожежа, повідомив Філіп Пронін.

"Пожежа сталася через ворожий удар двома ракетами "Іскандер-М" по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - уточнив він зранку 28 січня у Telegram.

До ліквідації загоряння на площі в понад 1000 квадратних метрів були залучені більше півтори сотні рятувальників та майже 50 одиниць техніки, додав він.