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Чергова атака військ РФ: Влучання на Полтавщині і Запоріжжі

Євгенія Наконечна
27 січня 2024 р.

Війська РФ поцілили ракетою у промисловий об'єкт на Полтавщині та дроном у інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі. Дані про постраждалих уточнюються.

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Наслідки одного з дронових ударів, завданих військами РФ (Київ, 30 травня 2023 року, архівне фото)
Наслідки одного з дронових ударів, завданих військами РФ (Київ, 30 травня 2023 року, архівне фото)Фото: Kyiv City Military Administration/Handout/REUTERS

Війська РФ увечері у суботу, 27 січня, завдали чергового удару по території України. Зокрема, під ракетним ударом опинилася Полтавщина. Наразі відомо про те, що російські війська поцілили у промисловий об'єкт на території Кременчуцького району. На місці влучання зайнялася пожежа, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін. Інформація про постраждалих уточнюється. Пронін також додав, що під час удару в області працювала протиповітряна оборона (ППО), однак інформацію щодо збитих ракет наразі не навів.

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Про роботу Сил оборони з відбиття удару дронами повідомив і голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Однак у Запоріжжі було зафіксоване влучання -  російський дрон уразив інфраструктурний об'єкт. На місці працюють фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, під час атаки на обласний центр декілька БпЛА було збито, повідомив Малашко.

Також близько 20:00 про вибухи у Харкові повідомив мер міста Ігор Терехов. Голова місцевої ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях. Додаткової інофрмації щодо наслідків цього удару по Харкову наразі немає.

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