Армія РФ обстрілює Херсон і область: є загиблі та поранені

Найбільше від атак РФ потерпає центр Херсона та Корабельний район. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про трьох загиблих та 17 поранених у місті.

Російська армія від ранку обстрілює Херсон та область. Найбільше від атак потерпають центр міста та Корабельний район, повідомив у понеділок, 31 липня, глава ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, внаслідок ударів в Херсоні загинули троє людей, ще 17 постраждали. Серед загиблих, зокрема, працівник комунального підприємства. Ще шестеро його колег зазнали поранень. Також постраждали п'ятеро волонтерів. "Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідки обстрілів та підтоплення", - розповів Прокудін в Telegram.

Згодом в Telegram Херсонської ОВА повідомили, що війська РФ завдали удару керованими авіабомбами по селищу Козацьке Херсонської області. В одній з осель, куди влучила авіабомба, мешкала 80-річна жінка, вона загинула під завалами власної домівки.

Крім того, ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу, додав Прокудін. Він пов'язує таку інтенсивність обстрілів з ротацією військ РФ на лівобережжі області.

"Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати" - наголосив Прокудін. Він закликав херсонців бути максимально обережними найближчі дні, адже обстріли продовжуватимуться.

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