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Удар по Кривому Рогу: 6 загиблих і 75 поранених (оновлено)

Анастасія Шепелева
33 хв. тому

Вранці 31 липня війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок влучань загинули шестеро людей, зокрема дитина. Ще 75 людей зазнали поранень.

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Наслідки ракетного удару військ РФ по Кривому Рогу, 31 липня 2023 року
Наслідки ракетного удару військ РФ по Кривому Рогу, 31 липня 2023 рокуФото: Ministry Press Office/AP Photo/picture alliance

Пошуково-рятувальні у Кривому Розі завершені. Внаслідок влучання двох російських ракет загинули шестеро людей, зокрема 10-річна двічинка. Ще 75 людей зазнали поранень, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України. Трьох людей вдалося врятувати.

Як повідомив раніше у Telegram очільник Дніпропетровської обласної військової адімністрації (ОВА) Сергій Лисак, серед поранених - шестеро дітей.

"У лікарнях у стаціонарі - 22 поранених, у тому числі двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані", - повідомив голова ради оборони Кривогу Рогу Олександр Вілкул. За розселенням до міської влади звернулися п'ять людей, їм вже надали допомогу, зазначив Вілкул.

За інформацією ДСНС, до поліції надійшло 177 заяв від потерпілих. Психологи ДСНС на місцях влучань надали допомогу близько 100 містянам.

1 серпня у Кривому Розі оголошено днем жалоби. 

Як зазначав раніше президент України Володимир Зеленський, пошуково-рятувальні роботи були тривалими через складність обвалів.  "Роботи складні: у зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, вранці 31 липня дві російські ракети, попередньо, балістичні, влучили у цивільні об'єкти в центрі Кривого Рогу. Одна з них зруйнувала секцію житлового будинку з четвертого до восьмого поверхів. Ще одна російська ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з другого по четвертий поверхи. 

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