Війна в Україні - 15.03.2022

Літня жінка - жителька однієї з обстріляних житлових багатоповерхівок у Києві, 15 березня. Знищені обстрілами житлові будинки, розбомблені українські міста, біженки з дітьми та акція протесту на російському телебаченні - фотографії часів війни Росії проти України.
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу в житловому будинку в Києві, 15 березня.
Квартира в київському будинку, який був обстріляний російськими військами 14 березня.
Мер Києва Віталій Кличко біля обстріляного військами РФ житлового будинку в Києві, 14 березня.
Ранок після обстрілу військами РФ житлових будинків у Києві, 15 березня. Увечері цього дня починається довга 35-годинна комендантська година - до 17 березня.
Столиця України тримає оборону. Один з блокпостів, 14 березня.
Російські війська також продовжують бомбардувати й обстрілювати інші українські міста. Цю світлину зроблено у Харкові 14 березня.
Зруйнований бомбардуваннями та обстрілами житловий будинок у центрі Харкова, 14 березня.
Палають обстріляні житлові будинки у Маріуполі, 14 березня. За даними міської влади, у місті вже загинули більше двох тисяч мирних жителів.
Фотографія з Донецька. РФ заявила, що 14 березня тут вдарила українська ракета і загинули 20 людей. За даними ж українського міноборони, ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, була російською.
"Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Акція протесту редакторки Марини Овсянникової під час випуску новин російського Першого каналу 14 березня викликала активну реакцію в соцмережах - від підтримки до тверджень, що така акція не могла відбутися в прямому ефірі.
Плакат в Лубнах Полтавської області
Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.
КПП Медика на кордоні з Польщею. Від початку масштабного наступу військ РФ Україну залишили вже понад три мільйони біженців. Про це 15 березня повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).
Ще одна світлина з польського села Медика. За даними ООН, майже половина українських біженців - діти.
Українські біженці у Брюсселі, 14 березня.
Автобус на українсько-румунському кордоні. "В середньому за останні 20 днів в Україні ставали біженцями понад 70 тисяч дітей на день", - заявив представник Міжнародної організації з міграції Пол Діллон.
Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.
Літня жінка - жителька однієї з обстріляних житлових багатоповерхівок у Києві, 15 березня. Знищені обстрілами житлові будинки, розбомблені українські міста, біженки з дітьми та акція протесту на російському телебаченні - фотографії часів війни Росії проти України.
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу в житловому будинку в Києві, 15 березня.
Квартира в київському будинку, який був обстріляний російськими військами 14 березня.
Мер Києва Віталій Кличко біля обстріляного військами РФ житлового будинку в Києві, 14 березня.
Ранок після обстрілу військами РФ житлових будинків у Києві, 15 березня. Увечері цього дня починається довга 35-годинна комендантська година - до 17 березня.
Столиця України тримає оборону. Один з блокпостів, 14 березня.
Російські війська також продовжують бомбардувати й обстрілювати інші українські міста. Цю світлину зроблено у Харкові 14 березня.
Зруйнований бомбардуваннями та обстрілами житловий будинок у центрі Харкова, 14 березня.
Палають обстріляні житлові будинки у Маріуполі, 14 березня. За даними міської влади, у місті вже загинули більше двох тисяч мирних жителів.
Фотографія з Донецька. РФ заявила, що 14 березня тут вдарила українська ракета і загинули 20 людей. За даними ж українського міноборони, ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, була російською.
"Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Акція протесту редакторки Марини Овсянникової під час випуску новин російського Першого каналу 14 березня викликала активну реакцію в соцмережах - від підтримки до тверджень, що така акція не могла відбутися в прямому ефірі.
Плакат в Лубнах Полтавської області
Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.
КПП Медика на кордоні з Польщею. Від початку масштабного наступу військ РФ Україну залишили вже понад три мільйони біженців. Про це 15 березня повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).
Ще одна світлина з польського села Медика. За даними ООН, майже половина українських біженців - діти.
Українські біженці у Брюсселі, 14 березня.
Автобус на українсько-румунському кордоні. "В середньому за останні 20 днів в Україні ставали біженцями понад 70 тисяч дітей на день", - заявив представник Міжнародної організації з міграції Пол Діллон.
Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.