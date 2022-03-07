 Війна в Україні - 15.03.2022 | Усі медіаформати | DW | 15.03.2022

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Усі фотогалереї

Війна в Україні - 15.03.2022

Двадцятий день. Фотохроніка війни в Україні.

  • Київ

    Літня жінка - жителька однієї з обстріляних житлових багатоповерхівок у Києві, 15 березня. Знищені обстрілами житлові будинки, розбомблені українські міста, біженки з дітьми та акція протесту на російському телебаченні - фотографії часів війни Росії проти України.

  • Київ

    Рятувальники гасять пожежу після обстрілу в житловому будинку в Києві, 15 березня.

  • Київ

    Квартира в київському будинку, який був обстріляний російськими військами 14 березня.

  • Київ

    Мер Києва Віталій Кличко біля обстріляного військами РФ житлового будинку в Києві, 14 березня.

  • Київ

    Ранок після обстрілу військами РФ житлових будинків у Києві, 15 березня. Увечері цього дня починається довга 35-годинна комендантська година - до 17 березня.

  • Київ

    Столиця України тримає оборону. Один з блокпостів, 14 березня.

  • Харків

    Російські війська також продовжують бомбардувати й обстрілювати інші українські міста. Цю світлину зроблено у Харкові 14 березня.

  • Харків

    Зруйнований бомбардуваннями та обстрілами житловий будинок у центрі Харкова, 14 березня.

  • Маріуполь

    Палають обстріляні житлові будинки у Маріуполі, 14 березня. За даними міської влади, у місті вже загинули більше двох тисяч мирних жителів.

  • Донецьк

    Фотографія з Донецька. РФ заявила, що 14 березня тут вдарила українська ракета і загинули 20 людей. За даними ж українського міноборони, ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, була російською.

  • Телебачення РФ

    "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Акція протесту редакторки Марини Овсянникової під час випуску новин російського Першого каналу 14 березня викликала активну реакцію в соцмережах - від підтримки до тверджень, що така акція не могла відбутися в прямому ефірі.

  • Лубни

    Плакат в Лубнах Полтавської області

  • Львів, 14 березня

    Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.

  • Медика, 14 березня

    КПП Медика на кордоні з Польщею. Від початку масштабного наступу військ РФ Україну залишили вже понад три мільйони біженців. Про це 15 березня повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).

  • Медика

    Ще одна світлина з польського села Медика. За даними ООН, майже половина українських біженців - діти.

  • Брюссель

    Українські біженці у Брюсселі, 14 березня.

  • Сирет

    Автобус на українсько-румунському кордоні. "В середньому за останні 20 днів в Україні ставали біженцями понад 70 тисяч дітей на день", - заявив представник Міжнародної організації з міграції Пол Діллон.

  • Сукня у кольорах українського прапора

    Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.


  • Київ

    Літня жінка - жителька однієї з обстріляних житлових багатоповерхівок у Києві, 15 березня. Знищені обстрілами житлові будинки, розбомблені українські міста, біженки з дітьми та акція протесту на російському телебаченні - фотографії часів війни Росії проти України.

  • Київ

    Рятувальники гасять пожежу після обстрілу в житловому будинку в Києві, 15 березня.

  • Київ

    Квартира в київському будинку, який був обстріляний російськими військами 14 березня.

  • Київ

    Мер Києва Віталій Кличко біля обстріляного військами РФ житлового будинку в Києві, 14 березня.

  • Київ

    Ранок після обстрілу військами РФ житлових будинків у Києві, 15 березня. Увечері цього дня починається довга 35-годинна комендантська година - до 17 березня.

  • Київ

    Столиця України тримає оборону. Один з блокпостів, 14 березня.

  • Харків

    Російські війська також продовжують бомбардувати й обстрілювати інші українські міста. Цю світлину зроблено у Харкові 14 березня.

  • Харків

    Зруйнований бомбардуваннями та обстрілами житловий будинок у центрі Харкова, 14 березня.

  • Маріуполь

    Палають обстріляні житлові будинки у Маріуполі, 14 березня. За даними міської влади, у місті вже загинули більше двох тисяч мирних жителів.

  • Донецьк

    Фотографія з Донецька. РФ заявила, що 14 березня тут вдарила українська ракета і загинули 20 людей. За даними ж українського міноборони, ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, була російською.

  • Телебачення РФ

    "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Акція протесту редакторки Марини Овсянникової під час випуску новин російського Першого каналу 14 березня викликала активну реакцію в соцмережах - від підтримки до тверджень, що така акція не могла відбутися в прямому ефірі.

  • Лубни

    Плакат в Лубнах Полтавської області

  • Львів, 14 березня

    Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.

  • Медика, 14 березня

    КПП Медика на кордоні з Польщею. Від початку масштабного наступу військ РФ Україну залишили вже понад три мільйони біженців. Про це 15 березня повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).

  • Медика

    Ще одна світлина з польського села Медика. За даними ООН, майже половина українських біженців - діти.

  • Брюссель

    Українські біженці у Брюсселі, 14 березня.

  • Сирет

    Автобус на українсько-румунському кордоні. "В середньому за останні 20 днів в Україні ставали біженцями понад 70 тисяч дітей на день", - заявив представник Міжнародної організації з міграції Пол Діллон.

  • Сукня у кольорах українського прапора

    Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.


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