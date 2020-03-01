 Зухвале вбивство журналіста в Афінах: уряд обіцяє швидке розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2021

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Зухвале вбивство журналіста в Афінах: уряд обіцяє швидке розслідування

В уряді Греції обіцяють, що поліція країни швидко знайде вбивць відомого журналіста Йоргоса Караіваза, якого розстріляли напередодні. Вбивство різко засудила голова Єврокомісії.

Поліцейський поблизу місця вбивства журналіста Йоргоса Краіваза

Поліцейський поблизу місця вбивства журналіста Йоргоса Краіваза

Після вбивства у Греції відомого журналіста просто на вулиці уряд країни пообіцяв, що злочин швидко розкриють. "Грецька поліція дуже швидко знайде винних та доправить їх у органи юстиції", - заявив у суботу, 10 квітня, міністр захисту громадян Міхіліс Хризохоідіс в ефірі місцевого телебачення, цитує інформагенція dpa.

За словами міністра, перед цим він зустрівся з прем'єром країни Кіріакісом Міцотакісом, який вимагав швидкого розслідування злочину. 

Вбивство відомого журналіста

Напередодні двоє невідомих вбили одного з найвідоміших блогерів країни, 52-річного журналіста Йоргоса Караіваза, який спеціалізувався на кримінальних темах. Вбивство було скоєне в одному з передмість Афін перед будинком журналіста. Зловмисники втекли на мотоциклі, повідомляють грецькі ЗМІ з посиланням на очевидців.

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Про можливі мотиви злочину поки невідомо. Утім, колеги жертви та ЗМІ виходять з того, що наймані вбивці виконували замовлення представників кримінального світу, які фігурували у матеріалах Караіваза.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) засудила вбивство журналіста як "жалюгідний, боягузливий вчинок". За її словами, Європа сповідує принципи свободи. "І свобода преси, можливо, найсвятіша з усіх. Журналісти повинні мати змогу виконувати свою роботу у безпеці", - наголосила голова Єврокомісії у соцмережі Twitter, висловивши сподівання, що вбивці невдовзі постануть перед судом. 

   

Резонансні вбивства журналістів у країнах ЄС

Нагадаємо, вбивство журналіста  Яна Куціяка у Словаччині кілька років тому спричинило масові протести та відставку уряду. Вбивцю журналіста минулого року засудили, однак обвинуваченого у замовленні вбивства суд виправдав

Ще одне резонансне вбивство журналістки в останні роки було скоєне на Мальті - жертвою стала розслідувачка Дафна Куруана Галіція. Прем'єр країни Джозеф Мускат згодом був змушений подати у відставку після того, як розслідування виявило причетність глави його адміністрації Кіта Шембрі до вбивства журналістки.

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