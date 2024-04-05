ВАКС заочно засудив Онищенка до 15 років по "газовій справі"

Колегія суддів ВАКС визнала екснардепа та його фінансового директора винними у розкраданні грошей на продажі газу. Онищенка заочно засудили до 15 років.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду засудила на 15 років ув'язнення з конфіскацією майна колишнього народного депутата України за обвинуваченням у заволодінні державними грошима на суму понад 740 мільйонів гривень. Як повідомила зранку у п'ятницю, 5 квітня, пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йдеться про обвинуваченого у розкраданні під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування".

САП не вказує його даних, втім з деталей випливає, що йдеться про "газову справу", фігурантом якої є екснардеп Олександр Онищенко. Те, що йдеться саме про Онищенка, також підтвердила речниця ВАКС Олеся Чемерис в коментарі "Суспільному". Також суд виніс рішення щодо ув'язнення його фінансового директора по тій же справі - на 12 років.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України звинуватило Олександра Онищенка у тому, що він розкрадав газ державної компанії "Укгазвидобування" і завдав їй збитків, продаючи на фіктивних аукціонах газ, видобутий в рамках спільної діяльності.

"Газова схема" Онищенка, за даними НАБУ, полягала у тому, що через підставні фірми, підконтрольні Онищенку, газ державної компанії спершу продавався за заниженими цінами іншим його фірмам, які продавали газ далі за ринковою ціною.

Як уточнила речниця ВАКС, Онищенка засудили заочно. Ще в 2016 році він втік з України та був оголошений в національний розшук. У 2019 році його затримали у Німеччині, втім відмовили Україні в екстрадиції. Водночас у ФРН відхилили прохання Онищенка про політичний притулок.

У 2021 році екснардеп заявив "Суспільному", що вступив в громадянство РФ нібито для виступу за збірну країни у кінному спорті.

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