В ЗСУ заявили про удар по командному пункту армії РФ в Криму

У генеральному штабі ЗСУ заявили про ураження командного пункту російської армії поблизу Севастополя. В міноборони Росії стверджують, що нібито збили 10 українських ракет.

Управління стратегічних комунікацій генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у четвер, 4 січня, заявило про ураження командного пункту російської армії поблизу Севастополя.

"Сьогодні близько 15:00 Збройні сили України уразили командний пункт з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя", - йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ у Telegram.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі подякував пілотам ПС за "бездоганну бойову роботу".

Він нагадав, що 2 січня міноборони РФ відзвітувало про нібито ураження російськими ракетами "бункера із заступником головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ" і додав: "Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4 січня і вкотре дякую пілотам Повітряних сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу".

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Раніше міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що російська ППО нібито знищила 10 українських ракет на Кримським півостровом.

Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram також заявив, що російські військові нібито відбили атаку на місто, яка була "наймасованішлю за останній час". Він додав, що уламки однієї з ракет потрапили у будинок, внаслідок чого постраждала людина. Падіння інших уламків, за його твердженням, втрат не спричинило.

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Водночас Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на місцевих мешканців повідомляв про "прильоти" в Севастополі і в Євпаторії. Зокрема, за його даними, є влучання у військову частину в Юхариній балці в Севастополі та у частину поряд з Уютним під Євпаторією. На місця спрямували багато пожежних та машин "швидкої", стверджується в повідомленнях.