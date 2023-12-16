У РФ повідомили про атаку десятків дронів у Криму

Москва заявила про серію атак БпЛА по об'єктах на території анексованого Криму, проведених ввечері п'ятниці. Також у Курській області РФ влада повідомила про шкоду внаслідок атаки дронів.

Міністерство оборони РФ повідомило про серію атак "із застосуванням БпЛА літакового типу" по об'єктах на території анексованого Криму, зафіксованих увечері 15 грудня.

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Згідно із заявою російського оборонного відомства, над півостровом у період із 20.30 до 22.30 за місцевим часом було збито 26 безпілотників. Ще одна атака дронів сталася близько 23.00. У Москві запевняють, що всі БпЛА було збито. Крім того, про події у зв'язку з атакою не повідомляють, зокрема й у місцевих спільнотах у соцмережах.

Востаннє про масштабну атаку БпЛА в Криму російські військові повідомляли 5 грудня цього року.

БпЛА пошкодили об'єкти в Курській області - місцевий губернатор

Також у ніч на суботу, 16 грудня, про атаку безпілотників заявив і губернатор Курської області РФ Роман Старовойт. За словами російського чиновника, дрони атакували Дмитрівський і Желєзногорський райони регіону, але "обійшлося без постраждалих".

Старовойт вказав на три "прильоти" в селі Крупець Дмитрівського району і щонайменше на один удар у районі залізничного вокзалу в самому місті Дмитрові. За його словами, влучанням БпЛА було пошкоджено компресорну станцію біля вокзалу.

У Желєзногорському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка "живить один з об'єктів" Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату, заявив Старовойт.