У РФ повідомили про атаку десятків дронів у Криму
Міністерство оборони РФ повідомило про серію атак "із застосуванням БпЛА літакового типу" по об'єктах на території анексованого Криму, зафіксованих увечері 15 грудня.
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Згідно із заявою російського оборонного відомства, над півостровом у період із 20.30 до 22.30 за місцевим часом було збито 26 безпілотників. Ще одна атака дронів сталася близько 23.00. У Москві запевняють, що всі БпЛА було збито. Крім того, про події у зв'язку з атакою не повідомляють, зокрема й у місцевих спільнотах у соцмережах.
Востаннє про масштабну атаку БпЛА в Криму російські військові повідомляли 5 грудня цього року.
БпЛА пошкодили об'єкти в Курській області - місцевий губернатор
Також у ніч на суботу, 16 грудня, про атаку безпілотників заявив і губернатор Курської області РФ Роман Старовойт. За словами російського чиновника, дрони атакували Дмитрівський і Желєзногорський райони регіону, але "обійшлося без постраждалих".
Старовойт вказав на три "прильоти" в селі Крупець Дмитрівського району і щонайменше на один удар у районі залізничного вокзалу в самому місті Дмитрові. За його словами, влучанням БпЛА було пошкоджено компресорну станцію біля вокзалу.
У Желєзногорському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка "живить один з об'єктів" Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату, заявив Старовойт.