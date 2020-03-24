В Україні зростає число інфікованих коронавірусом

В Україні станом на ранок п'ятниці, 27 березня, зафіксовано 218 випадків інфікування коронавірусом, повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві.

За словами Ляшка, за попередню добу зафіксовано 62 випадки інфікування. Головний санлікар також зазначив, що на тлі збільшення кількості інфікованих є й чотири випадки одужання, з них одна дитина.

За даними Центру громадського здоров'я, найбільше випадків захворювання виявлено в Чернівецькій області - 47 хворих, один померлий. У Києві коронавірус діагностований у 47 осіб. 32 випадки виявлено на Київщині, 25 - у Тернопільській (один летальний), в Івано-Франківській - 24 випадки (два летальні).

Зазначається, що станом на ранок 27 березня 2020 року до центру надійшло 277 повідомлень про підозру на Covid-19. Загалом із початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на Covid-19.