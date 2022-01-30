В Україні запустили в роботу усі 15 енергоблоків АЕС

Українська національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) "Енергоатом" у неділю, 30 січня, підключила до енергосистеми енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції (АЕС), таким чином запустивши в роботу усі 15 робочих енергоблоків.

"О 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної станції підключений до енергомережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Триває набір потужності", - повідомила пресслужба компанії.

Уперше за всю історію атомної енергетики

Згідно з повідомленням, усі 15 енергоблоків працюють одночасно уперше "за всю історію атомної енергетики України". Також зазначається, що з грудня 2021 року компанія працювала 14-ма енергоблоками з 15-ти, "забезпечуючи стабільне проходження осінньо-зимового періоду".

НАЕК "Енергоатом" є оператором усіх діючих атомних електростанцій України - Запорізької, Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської. Компанія забезпечує понад 55 відсотків потреби України в електроенергії, а в осінньо-зимові періоди - до 70 відсотків.

Російське та американське паливо

Із 15 енергоблоків, які перебувають в експлуатації АЕС, 13 - з реакторами типу ВВЕР-1000, ще два - з ВВЕР-440. Усі вони були за радянських часів спроєктовані під паливні елементи, які тепер випускає російська компанія ТВЕЛ.

У 2008 році "Енергоатом" для диверсифікації поставок ядерного палива уклав угоду з американською компанією Westinghouse. 2014 року термін дії угоди подовжили до 2020 року, а в січні 2018 року контракт подовжили ще раз - до 2025 року. Угодою передбачається постачання ядерного палива для забезпечення 7 із 15 українських атомних блоків. Укінці 2018 року "Енергоатом" і ТВЕЛ продовжили контракт на поставки російського топлива до 2025 року.

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Запуск нових енергоблоків

У листопаді 2021 року в "Енергоатомі" заявили про плани до 2040 року ввести в експлуатацію 14 нових атомних енергоблоків на наявних українських АЕС та на двох нових майданчиках. Зокрема, на Хмельницькій атомній електростанції у 2027-2029 роках побудують два нових реактори за технологією Westinghouse. Крім того, 2025 року на цій АЕС мають запустити вже частково побудований енергоблок.

Також до 2035 року побудують ще по одному енергоблоку за новітньою технологією АР 1000 на Рівненській, Запорізькій та Південноукраїнській атомних електростанціях. Окрім того, у планах енергокомпанії - будівництво ще вісьмох реакторів за українською технологією на Черкащині та на західній Україні.

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