В Україні за два роки придбали для переселенців понад 270 квартир

Понад 270 квартир для проживання майже 800 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) придбали з 2017-го по 2019 рік в Україні. За результатами 2020 року планується купити 85 квартир, а на 2021 рік заплановано закупівлю ще 325 житлових об'єктів. Про це в середу, 25 листопада, повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук.

"Уже чотири роки поспіль мінреінтеграції реалізує програму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Із 2017-го до 2019 року придбано понад 270 квартир для проживання майже 800 внутрішньо переміщених осіб. За результатами 2020 року планується купити 85 квартир у співфінансуванні з місцевою владою. Сумарно це покриває потребу в житлі для 260 переміщених осіб", - розповіла Голованчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами заступниці міністра, на наступний рік у проєкті державного бюджету на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб передбачено 125 мільйонів гривень, що дасть змогу забезпечити закупівлю приблизно 325 об'єктів житла. "Але ми наразі вивчаємо для себе можливість у рамках цієї субвенції проспівфінансувати об'єкти нерухомості, які будують для внутрішньо переміщених осіб. Звісно, для цього необхідно зробити суттєві зміни до нормативної бази, що, відповідно, може зайняти деякий час. Однак, можливо, з наступного року ми змінимо формат із закупівлі побудованого житла на фінансування будівництва. Мені здається такий підхід також доцільний із точки зору ефективності використання бюджетних коштів щодо забезпечення житлових прав ВПО", - додала вона.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що, за оцінками міжнародних організацій, забезпечення житлом потребують майже 70 відсотків внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Компенсація за зруйноване житло

Також Інна Голованчук прогнозує, що за три-чотири роки держава зможе виплатити компенсацію за житло, зруйноване під час війни на Донбасі.

"Коли ми робили розрахунки для міністерства фінансів, для того щоб перекрити потребу за кількістю зруйнованого житла на підконтрольній уряду території, ми відштовхувалися від 698 одиниць. Тобто, за нашою інформацією, майже 700 будинків повністю зруйновано. Цю інформацію ми отримуємо від Луганської та Донецької обласних державних адміністрацій, які з 2014 року фіксували ці руйнування під час обстрілів і вибухів", - сказала Голованчук.

Водночас вона зазначила, що це не остаточна цифра, оскільки частину будинків було відновлено власним коштом або за рахунок міжнародних організацій, є частина будинків, до яких не можуть дістатися, оскільки вони розташовуються безпосередньо на лінії розмежування. Крім того, не всі зруйновані об'єкти були зареєстровані як житлові будинки.

Голованчук повідомила, що на 2021 рік за цією програмою передбачено 114 мільйонів гривень. "І якщо ми такими темпами зможемо рухатися, то за три-чотири роки ми зможемо здійснити всю компенсацію", - наголосила вона.

Нагадаємо, що 2 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив порядок виплати компенсації за зруйноване житло.