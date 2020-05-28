В Україні за добу виявили 468 нових випадків і 12 жертв COVID-19

В Україні станом на ранок неділі, 31 травня, зареєстровано 23672 лабораторно підтверджені випадки інфікування новим коронавірусом, серед них - 708 летальних. Протягом минулої доби виявлено 468 нових випадків, 12 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, померли, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії

коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Водночас зазначається, що 9,5 тисячі людей одужали від COVID-19, з них протягом минулої доби - 227.

Напередодні в Україні зафікусвали 393 зараження коронавірусом і 17 жертв.

Перехід до адаптивного карантину

Раніше Кабінет міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, який діятиме до 22 червня. Постановою продовжено дію карантинних заходів на всій території України. Водночас містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Спортзали та басейни - з 1 червня

На третьому етапі послаблення карантину - з 1 червня - в Україні за певних умов можуть відкритися спортзали та басейни. Також з 1 червня розпочнуть запуск залізничного транспорту та міжобласних перевезень автомобільним транспортом. З 10 червня уможливиться повноцінне відкриття ресторанів.

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