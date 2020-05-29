 В Україні за добу зафіксували 393 нових випадки і 17 жертв COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2020

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Новини

В Україні за добу зафіксували 393 нових випадки і 17 жертв COVID-19

Загалом в Україні виявлено 23204 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 696 - летальні. Водночас 9311 людей одужали.

Лікарня в Івано-Франківську

Лікарня в Івано-Франківську

В Україні станом на ранок суботи, 30 травня, зареєстровано 23204 лабораторно підтверджені випадки інфікування новим коронавірусом, серед них - 696 летальні. Протягом минулої доби виявлено 393 нові випадки, 17 людей, у яких підтвердили інфікування новим коронавірусом, померли, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (3306), Києві (2904), а також в Рівненській (1680), Львівській (1619), Київській (1556), Івано-Франківській (1379) та Тернопільській (1160) областях.

Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (46), Чернігівській (159) та Донецькій (158) областях.

Перехід до адаптивного карантину

Раніше Кабінет міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, який діятиме до 22 червня. Постановою продовжена дія карантинних заходів на всій території України. Водночас вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Спортзали та басейни - з 1 червня

На третьому етапі послаблення карантину - з 1 червня - в Україні за певних умов можуть відкритися спортзали та басейни. Також  з 1 червня запустять залізничний транспорт та міжобласні перевезення автомобільним транспортом. З 10 червня буде можливе повноцінне відкриття ресторанів.

Читайте також: Україна відкриває пункти пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою

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