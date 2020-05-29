Коронавірус: показники в Бразилії стрімко зростають

У суботу, 30 травня, число загиблих від коронавірусу в Бразилії збільшилось настільки, що вона увійшла до п'ятірки країн з найбільшою кількістю жертв COVID-19. Так, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США) Бразилія нараховує нині 27,9 тисяч жертв коронавірусу.

Найбільше число загиблих мають США - 102,8. Великобританія нараховує 38,2 тисячі жертв коронавірусної хвороби, Італія - 33,2 тисячі. У Франції від COVID-19 загинули понад 28,7 тисячі людей.

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Також найбільше число заражених протягом минулої доби виявлено в Бразилії. Там протягом дня коронавірус був виявлений у 27 тисяч людей. Загалом же у країні зафіксовано 465,2 тисячі випадків.

У США добова кількість нових випадків перевищила 23 тисяч і сягнула 1747 тисяч. Третьою стала Росія, де було зареєстровано понад 8,5 тисячі інфікованих коронавірусом протягом доби, а загалом - 387,6 тисячі.

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