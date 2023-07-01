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В Україні з 1 липня скасовано карантин через COVID-19

Ольга Журавльова
2 год. тому

Коронавірусний карантин в Україні тривав з березня 2020 року. З 1 липня 2023-го його остаточно скасували.

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Медик у київській лікарні, 2021 рікФото: Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/imago images

В усіх областях України з 1 липня 2023 року скасований карантин, який запровадили у 2020 році під час пендемії COVID-19. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України оприлюднена на Урядовому порталі.

"Відмінити з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 р. на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у документі.

Раніше, анонсуючи скасування коронавірусних обмежень, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував медикам, які "всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки". "За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування, що стали в нагоді під час повномасштабної війни", - зауважив очільник уряду.

За останніми даними міністерства охорони здоров'я, в Україні за час пандемії COVID-19 померло 105,5 тисяч людей.

Читайте також: У ФРН скасували останні коронавірусні обмеження

У травні Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила завершення пандемії коронавірусу у світі.

Від пандемії до ендемії коронавірусу

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