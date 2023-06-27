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З 1 липня в Україні скасовується COVID-карантин

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Після трьох років дії обмежень український уряд оголосив про завершення карантину через COVID-19 з липня.

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Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Кабінет Міністрів України оголосив про завершення дії запровадженого через коронавірусну інфекцію COVID-19 карантину та режиму надзвичайної ситуації з 1 липня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 27 червня.

"З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування, що стали в нагоді під час повномасштабної війни", - зазначив Шмигаль.

Він подякував медикам, які "всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки". "Зараз же не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни", - наголосив прем'єр.

У травні Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про завершення пандемії коронавірусу у світі. У квітні кабмін продовжив карантин через COVID-19, запроваджений у березні 2020 року, до липня.

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