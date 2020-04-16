В Україні після початку карантину зросла кількість зареєстрованих безробітних

Після запровадження 12 березня карантину в Україні збільшилася кількість офіційно зареєстрованих безробітних. Від 12 березня по четвер, 16 квітня, в державній службі зайнятості зареєструвалися 89,2 тисячі українців. Про це DW повідомили у пресслужбі Державного центру зайнятості.

За даними відомства, загальна кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні становить 400,9 тисяч осіб. Це на 86 тисяч більше, ніж у квітні 2019 року, зазначили в держцентрі зайнятості.

Водночас у Торгово-промисловій палаті (ТПП) України 16 квітня оприлюднили інші дані. Там стверджують, що за час карантину кількість безробітних в Україні зросла на один мільйон і нині становить від 2,5 до 2,8 мільйона осіб. Про це повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ТПП.

"За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття на сьогодні становить 13,7-15,4 відсотків. Це найвищий показник за останні 15 років", - цитує "Інтерфакс-Україна" президента ТПП Геннадія Чижикова. При цьому цей показник не враховує кількості трудових мігрантів, які повернулися до України після початку пандемії COVID-19, ідеться в повідомленні.

У Державному центрі зайнятості не підтверджують статистику ТПП і вказують, що невідомо, якою методологією там послуговувалися.

16 квітня в Україні підтверджено понад чотири тисячі інфікувань коронавірусом.