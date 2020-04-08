 Україна закриє ще 10 пунктів пропуску на кордоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна закриє ще 10 пунктів пропуску на кордоні

Кабінет міністрів України вирішив закрити ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією. Поки що залишаються відкритими 19 пунктів пропуску. Їх можна перетнути лише на авто.

Україна закриє ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією

Україна закриє ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією

Кабінет Міністрів України у середу, 15 квітня, ухвалив рішення про закриття ще десяти пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією під час засідання.

"Фактично закриваємо плюс 10 пунктів пропуску на кордоні для того, щоб мінімізувати сполучення. Там вже максимально скоротився потік наших громадян. Ці пункти пропуску можна закривати для підвищення безпеки на час проведення карантинних заходів", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Глава міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив, що мова йде про пункти прокуску на кордоні України з Молдовою, Польщею та Румунією.

До цього уряд України вже закрив 115 пунктів пропуску на кордоні. Із 7 квітня працює лише 19 з них. Але і їх не можна перетнути пішки - лише на авто.

Крім того, іншими розпорядчими документами тимчасово закрили пункти пропуску через український кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу з 28 березня Україна припинила регулярне пасажирське сполучення з іншими країнами усіма видами транспорту.

Дивитись відео 07:40

Заробітчани, які повернулися в Україну через коронавірус, хочуть назад (08.04.2020)

Дивитись відео 02:16

Дій вдома: моніторинг самоізоляції через смартфон (08.04.2020)

Аудіо й відео до теми

Українські "Руслани" та "Мрія" завалені замовленнями через коронавірус (14.04.2020)  

Також за темою

Ukraine Kiew | Coronavirus

Запроваджений через COVID-19 карантин в Україні можуть подовжити до травня 08.04.2020

Карантинні заходи в Україні можуть послабити лише в травні. Головна умова - зниження показників захворюваності на COVID-19. Такий прогноз озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ukraine Kiew | Coronavirus | Arzt in Schutzanzug

В Україні підтверджено 1892 випадки COVID-19 09.04.2020

В Україні зафіксували 1892 випадки спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19. З них 57 жертв, а 45 людей одужали. За добу зареєстрували 224 випадки.

Coronavirus | Isreael | Karfreitag | Lockdown

Великдень у Єрусалимі під час пандемії COVID-19 10.04.2020

Цього разу святкування Великодня в Єрусалимі відбудуться без звичних процесій та відвідин прочанами храму Гробу Господнього. Про те, як змінилося місто під час пандемії COVID-19, читайте у репортажі DW.

Реклама

Докладно

Як в Україні готуються святкувати Великдень

Як в Україні готуються до Великодня

Представники українських церков домовилися із правоохоронцями про новий формат великодніх свят з огляду на карантин.  

Так злітає найбільший у світі транспортний літак АН-225 Мрія

Як українські "Руслани" та "Мрія" рятують світ (відео)

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  