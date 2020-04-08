Україна закриє ще 10 пунктів пропуску на кордоні

Кабінет Міністрів України у середу, 15 квітня, ухвалив рішення про закриття ще десяти пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією під час засідання.

"Фактично закриваємо плюс 10 пунктів пропуску на кордоні для того, щоб мінімізувати сполучення. Там вже максимально скоротився потік наших громадян. Ці пункти пропуску можна закривати для підвищення безпеки на час проведення карантинних заходів", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Глава міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив, що мова йде про пункти прокуску на кордоні України з Молдовою, Польщею та Румунією.

До цього уряд України вже закрив 115 пунктів пропуску на кордоні. Із 7 квітня працює лише 19 з них. Але і їх не можна перетнути пішки - лише на авто.

Крім того, іншими розпорядчими документами тимчасово закрили пункти пропуску через український кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу з 28 березня Україна припинила регулярне пасажирське сполучення з іншими країнами усіма видами транспорту.

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