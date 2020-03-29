 Потрапити до України можна буде лише через 19 пунктів пропуску на кордоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2020

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Новини

Потрапити до України можна буде лише через 19 пунктів пропуску на кордоні

Уряд України закриває чергові пункти пропуску на кордоні. З 7 квітня працюватимуть лише 19 пунктів пропуску, в жодному з них кордон не можна буде перетнути пішки.

Пункт пропуску на кордоні України та Польщі

Пункт пропуску на кордоні України та Польщі

У межах боротьби з поширенням нового коронавірусу Кабінет міністрів України зменшив кількість відкритих для перетину пунктів пропуску на кордоні. Із 7 квітня до України можна буде потрапити лише через 19 пунктів пропуску й лише на авто. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"З урахуванням змін з 00.00 год. 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, іншими розпорядчими документами тимчасово закриті пункти пропуску через український кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення.

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Також у прикордонній службі зауважили, що наразі немає жодного пункту пропуску, через який кордон можна було б перетнути пішки.

Винятки з обмежувальних заходів можуть стосуватися, приміром, евакуаційних пасажирських рейсів. Будь-яке подібне рішення мають ухвалювати уповноважені міністерства та відомства.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу з 28 березня Україна припинила регулярне пасажирське сполучення з іншими країнами усіма видами транспорту. Пізніше міністерство закордонних справ роз'яснило, як можна дістатися України з Німеччини та сусідніх країн на авто.

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