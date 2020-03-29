Потрапити до України можна буде лише через 19 пунктів пропуску на кордоні

У межах боротьби з поширенням нового коронавірусу Кабінет міністрів України зменшив кількість відкритих для перетину пунктів пропуску на кордоні. Із 7 квітня до України можна буде потрапити лише через 19 пунктів пропуску й лише на авто. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"З урахуванням змін з 00.00 год. 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, іншими розпорядчими документами тимчасово закриті пункти пропуску через український кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення.

Читайте також: Нові правила карантину в Україні: що треба знати

Також у прикордонній службі зауважили, що наразі немає жодного пункту пропуску, через який кордон можна було б перетнути пішки.

Винятки з обмежувальних заходів можуть стосуватися, приміром, евакуаційних пасажирських рейсів. Будь-яке подібне рішення мають ухвалювати уповноважені міністерства та відомства.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу з 28 березня Україна припинила регулярне пасажирське сполучення з іншими країнами усіма видами транспорту. Пізніше міністерство закордонних справ роз'яснило, як можна дістатися України з Німеччини та сусідніх країн на авто.

Читайте також: Коронавірус і економіка: чи здатна Україна пережити карантин

Дивитись відео 05:40 Поділитись Як не збожеволіти в самоізоляції через коронавірус (06.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3aUh4 Як не збожеволіти в самоізоляції через коронавірус (06.04.2020)