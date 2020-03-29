Потрапити до України можна буде лише через 19 пунктів пропуску на кордоні

Уряд України закриває чергові пункти пропуску на кордоні. З 7 квітня працюватимуть лише 19 пунктів пропуску, в жодному з них кордон не можна буде перетнути пішки.
У межах боротьби з поширенням нового коронавірусу Кабінет міністрів України зменшив кількість відкритих для перетину пунктів пропуску на кордоні. Із 7 квітня до України можна буде потрапити лише через 19 пунктів пропуску й лише на авто. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).
"З урахуванням змін з 00.00 год. 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення", - йдеться у повідомленні.
Крім того, іншими розпорядчими документами тимчасово закриті пункти пропуску через український кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення.
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Також у прикордонній службі зауважили, що наразі немає жодного пункту пропуску, через який кордон можна було б перетнути пішки.
Винятки з обмежувальних заходів можуть стосуватися, приміром, евакуаційних пасажирських рейсів. Будь-яке подібне рішення мають ухвалювати уповноважені міністерства та відомства.
Нагадаємо, через епідемію коронавірусу з 28 березня Україна припинила регулярне пасажирське сполучення з іншими країнами усіма видами транспорту. Пізніше міністерство закордонних справ роз'яснило, як можна дістатися України з Німеччини та сусідніх країн на авто.
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Із 6 квітня в Україні чинні подальші обмеження через поширення COVID-19. Відтепер заборонено пересуватися більш ніж по двоє. На вулицю з собою треба обов'язково брати документи, а в громадських місцях - носити маску. (06.04.2020)