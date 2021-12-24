В Україні оголосили підозру міністру транспорту РФ за організацію польотів у Крим

Українські правоохоронці повідомили про підозру міністру транспорту Росії Віталію Савельєву та його заступнику в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у п'ятницю, 24 грудня.

За даними слідства, після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю в анексованому Криму підозрювані організували злочинну схему, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника РФ, компанії "Аерофлот". Савельєв до листопада 2020 року був генеральним директором "Аерофлоту".

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Як пояснили в Офісі генпрокурора, російська авіакомпанія виконувала регулярні пасажирські авіаперевезення до закритого міжнародного аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку. Зазначається, що рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України, а також попри наявність прямих заборон органів авіаційної влади України та рекомендацій світових організацій у сфері цивільної авіації.

"З квітня 2014 року по листопад 2020 року до Криму та з нього здійснено більше 34 тисяч рейсів. Таким чином було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що з березня 2014 року, після анексії Криму Росією, Україна закрила повітряний простір над півостровом у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху.

За даними СБУ, на 249 російських повітряних суден, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до Криму, накладено арешт. Наразі 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення до анексованого півострова з порушенням норм українського законодавства.