В Україні набули чинності нові обмеження через COVID-19

З суботи, 19 грудня, в Україні є чинними нові карантинні обмеження, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Обмеження, встановлені українським урядом цього тижня, стосуються проведення масових заходів, банкетів, святкувань, публічних подій, роботи ресторанів і кафе

Зокрема, в освітніх закладах можна проводити святкові заходи лише в окремих класах чи групах, і на них не має бути сторонніх гостей. Заборонено проводити святкові заходи чи інші публічні події і в розважальних закладах, а також кафе і ресторанах. Загалом заклади громадського харчування тепер мусять зачиняти двері для відвідувачів з 23 до 7 години. Вночі їм дозволено продавати замовлення навинос. Виняток зробили лише для новорічної ночі - у ніч з 31 грудня на 1 січня ресторани та кафе зможуть працювати для відвідувачів до 1 години.

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Що стосується релігійних заходів, то проводити їх можна лише за умови присутності у приміщенні понад однієї особи на п'ять квадратних метрів. Якщо ж такі заходи відбуватимуться на відкритому повітрі, то має дотримуватися дистанція у 1,5 метра між присутніми.

Додаткові обмеження

Ці обмеження запроваджені на додаток до тих, які уже діяли на території України. Ідеться про заборону перебувати без захисник масок у громадських місцях та транспорті, самовільного залишати місця ізоляції чи обсервації, а також проводити різноманітні масові заходи з кількстю учасників понад 20 тощо. Серед іншого також діє заборона на проведення планових заходів з госпіталізації. Винятком є паліативна допомога, допомога породіллям, новонародженим, лікування онкохворих та інша невідкладна меддопомога.

Запроваджені 19 грудня нові обмеження - лише перших етап посилення протиепідемічних заходів. Із 8 січня до 24 січня в Україні діятиме ще одна низка обмежень "карантину зимових канікул". У цей період заборонять роботу кафе, ресторанів та барів (крім доставки та навинос), магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів і торгово-розважальних центрів. Будуть також відправлені на канікули всі заклади освіти, крім дитячих садків. Крім того, будуть заборонені всі масові заходи.

Як зазначається на сайті уряду України, обмеження "карантину зимових канікул" стануть додатковими до тих, які набули чинності 19 грудня.