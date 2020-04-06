В Україні можуть в десятки разів збільшити штраф за весняні підпали

Уряд України пропонує підвищити штрафи за підпал сухої трави до шести тисяч гривень. Нині він становить 85 гривень, зазначив глава уряду Денис Шмигаль.
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді підвищити до шести тисяч гривень штрафи за підпал сухостою, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Уряд пропонує підвищити штрафи за підпал сухостою. З року в рік навесні в усіх регіонах дедалі частіше спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності", - написав український прем'єр у середу, 8 квітня, у своєму Telegram-каналі.
"Це не лише створює загрозу пожеж, а й забруднює повітря, - пояснив він і наголосив, що відповідальність за такі дії має бути посилено. - Ми пропонуємо підвищити штрафи з 85 гривень до 6 тисяч гривень".
За даними ДСНС, минулими вихідними лише у Київській області було зафіксовано понад 300 пожеж. Зокрема, декілька осередків пожеж виникли в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС. Одну з пожеж, що охопила площу у понад 35 гектарів, гасили із залученням спецтехніки та пожежної авіації.
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Згодом поліція повідомила, що встановила особу зловмисника, з вини якого вогнем було знищено п'ять гектарів лісництва в Чорнобильській зоні відчуження. Ним виявився 27-річний житель села Рагівка, який для забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Після цього вогонь вітром перекинуло далі, і він вже не зміг впоратися та загасити багаття.