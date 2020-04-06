В Україні можуть в десятки разів збільшити штраф за весняні підпали

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді підвищити до шести тисяч гривень штрафи за підпал сухостою, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Уряд пропонує підвищити штрафи за підпал сухостою. З року в рік навесні в усіх регіонах дедалі частіше спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності", - написав український прем'єр у середу, 8 квітня, у своєму Telegram-каналі.

"Це не лише створює загрозу пожеж, а й забруднює повітря, - пояснив він і наголосив, що відповідальність за такі дії має бути посилено. - Ми пропонуємо підвищити штрафи з 85 гривень до 6 тисяч гривень".

За даними ДСНС, минулими вихідними лише у Київській області було зафіксовано понад 300 пожеж. Зокрема, декілька осередків пожеж виникли в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС. Одну з пожеж, що охопила площу у понад 35 гектарів, гасили із залученням спецтехніки та пожежної авіації.

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Згодом поліція повідомила, що встановила особу зловмисника, з вини якого вогнем було знищено п'ять гектарів лісництва в Чорнобильській зоні відчуження. Ним виявився 27-річний житель села Рагівка, який для забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Після цього вогонь вітром перекинуло далі, і він вже не зміг впоратися та загасити багаття.