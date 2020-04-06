 В Україні можуть в десятки разів збільшити штраф за весняні підпали | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні можуть в десятки разів збільшити штраф за весняні підпали

Уряд України пропонує підвищити штрафи за підпал сухої трави до шести тисяч гривень. Нині він становить 85 гривень, зазначив глава уряду Денис Шмигаль.

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді підвищити до шести тисяч гривень штрафи за підпал сухостою, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Уряд пропонує підвищити штрафи за підпал сухостою. З року в рік навесні в усіх регіонах дедалі частіше спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності", - написав український прем'єр у середу, 8 квітня, у своєму Telegram-каналі.

"Це не лише створює загрозу пожеж, а й забруднює повітря, - пояснив він і наголосив, що відповідальність за такі дії має бути посилено. - Ми пропонуємо підвищити штрафи з 85 гривень до 6 тисяч гривень". 

За даними ДСНС, минулими вихідними лише у Київській області було зафіксовано понад 300 пожеж. Зокрема, декілька осередків пожеж виникли в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС. Одну з пожеж, що охопила площу у понад 35 гектарів, гасили із залученням спецтехніки та пожежної авіації. 

Читайте також: Чим загрожує пожежа у Чорнобильській зоні

Згодом поліція повідомила, що встановила особу зловмисника, з вини якого вогнем було знищено п'ять гектарів лісництва в Чорнобильській зоні відчуження. Ним виявився 27-річний житель села Рагівка, який для забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Після цього вогонь вітром перекинуло далі, і він вже не зміг впоратися та загасити багаття. 

Дивитись відео 08:23

Зима без снігу та тропічне літо в Україні: як готуватися до зміни клімату (10.03.2020)

 

Також за темою

Ukraine Tschernobyl Waldbrand Radioaktivität

Одну з пожеж у зоні відчуження влаштував заради забави місцевий житель - поліція 06.04.2020

Місцевий житель підпалив сміття та траву. Вогонь вітром перекинуло далі, і палій вже не зміг впоратися та загасити багаття, кажуть у поліції Київської області. Вогонь знищив п'ять гектарів лісу.

Ukraine Tschernobyl Waldbrand Radioaktivität

Чим загрожує пожежа у Чорнобильській зоні 07.04.2020

Унаслідок підпалу трави у прилеглих селах пожежа поширилася на Чорнобильську зону відчуження, де горить уже 35 гектарів лісу, кущів та сухої трави. Яку загрозу несе в собі стихія та як запобігти підпалам, з'ясовувала DW.

Coronavirus In Ukraine

Як живе Україна під карантинним контролем 18.03.2020

Україна з 18 березня на суворому карантині: поїзди не курсують, метро не працює, автобуси між містами не їздять. Хто і як контролює дотримання карантинних правил?

Реклама

Докладно

Канцлер Австрії Себастіан Курц

Різні шляхи пом'якшення карантину в Європі

Що відкривати раніше: ресторани чи школи, універмаги чи бутіки? DW порівняла плани Австрії, Данії, Чехії та Німеччини.  

На заводах японсько-німецького виробника електропроводок для автомобілів в Україні працюють сім тисяч робітників

"Витратили два мільйони на маски й дезінфектори"

Постачальник кабелів для німецької автопромисловості SE Bordnetze Ukraine - про роботу в умовах каратину.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  