В зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС ліквідовують пожежу

Рятувальники у понеділок, 6 квітня, намагаються загасити пожежу у зоні відселення біля Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС). Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Станом на 7 ранку 6 квітня рятувальники намагаються ліквідувати два осередки вогню. Перший - між селами Володимирівка та Жовтневе на площі близько 20 гектарів, та другий - поблизу села Рагівка на площі близько п'яти гектарів. До гасіння обох пожеж залучили 138 рятувальників.
У ДСНС запевняють, що радіаційний фон у Києві та області "перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень". За даними ДСНС, у Києві радіаційний фон становить 0,014 мілірентгена на годину, у Київській області - в межах 0,012 мілірентгена на годину, у місті Чорнобиль, що у зоні відчуження - 0,02 мілірентгена на годину. Максимально допустимий природний фон - 0,05 мілірентгена на годину.
Водночас тимчасовий виконувач обов'язків голови державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов у Facebook повідомив про рівень радіації вище норми у центрі пожежі. "У центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 за норми 0,14 (мікрозіверта на годину. - Ред.). Але така ситуація тільки в осередку пожежі", - написав Фірсов у соцмережі.
Лісова пожежа спалахнула 4 квітня поблизу села Володимирівка Котовського лісництва на площі у 20 гектарів. Офіційна причина займання невідома.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Вогонь вийшов з-під контролю
На острові Евбея фронт полум'я простягнувся на 11 кілометрів. Полум'я швидко пожирає густий сосновий ліс, як у Макрімаллі (на фото). За даними пожежних служб, поруч ще чимало менших вогнищ. Вітром їдкий дим несе за десятки кілометрів. Його відчутно навіть в Афінах, за 90 кілометрів. Місцеві розповідають, що у деяких районах попіл падав, мов сніжинки.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Зусилля вогнеборців
Понад 200 вогнеборців, 75 машин, 5 гелікоптерів, 6 літаків та численні добровольці спільними зусиллями намагаються приборкати полум'я на острові Евбея. Один з пожежників розповів місцевому радіо, що вогонь сягає 20-30 метрів заввишки.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Заклик до ЄС
На цьому фото видно гелікоптерні пожежні роботи у районі Макрімалліс. Боротися зі стихією з повітря у цьому випадку не так вже й ефективно, адже використання літальних апаратів обмежено через густий дим. Власної техніки Греції бракує. В Афінах уже звернулися до Євросоюзу із закликом допомогти.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Масова евакуація
На цьому фото видно евакуацію мешканця грецького села у районі Агріліца. На цей час на острові Евбея уже евакуювали три селища та монастир. На щастя, досі обійшлося без людських жертв та поранених. Рятувальні служби готові в разі потреби розширити географію евакуації.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Небо палає
На цьому фото видно, як фермери у містечку Псахна на острові Евбея рятують пасіку на тлі палаючого неба. Після затяжної посухи, у Греції вже кілька днів не вщухають лісові пожежі. Нові вогнища виявляють щодня. Під загрозою опинилися і популярний серед туристів острів Тасос, район Фів біля Афін, а також західна частина країни. На Кіпрі та у Болгарії зараз теж вирують лісові пожежі.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Випалено, сплюндровано
Вогонь нищить усе, що зустрічається на його шляху. У Макрімаллі ці два автомобілі стали швидкою здобиччю грізного полум'я. Через кризову ситуацію на острові Евбея новий прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс навіть був змушений перервати літню відпустку.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Наслідки пожеж
Суцільний попіл і лише трошки зелені. Ця пожежна машина уже прямує на наступний виклик після загашення полум'я у Пеанії, що неподалік Афін. Проте місцевих все одно не покидає страх. Торік жертвами вогню у Греції стали понад 100 осіб.
Автор: Інес Айзеле