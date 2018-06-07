В зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС ліквідовують пожежу

Рятувальники у понеділок, 6 квітня, намагаються загасити пожежу у зоні відселення біля Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС). Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на 7 ранку 6 квітня рятувальники намагаються ліквідувати два осередки вогню. Перший - між селами Володимирівка та Жовтневе на площі близько 20 гектарів, та другий - поблизу села Рагівка на площі близько п'яти гектарів. До гасіння обох пожеж залучили 138 рятувальників.

У ДСНС запевняють, що радіаційний фон у Києві та області "перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень". За даними ДСНС, у Києві радіаційний фон становить 0,014 мілірентгена на годину, у Київській області - в межах 0,012 мілірентгена на годину, у місті Чорнобиль, що у зоні відчуження - 0,02 мілірентгена на годину. Максимально допустимий природний фон - 0,05 мілірентгена на годину.

Водночас тимчасовий виконувач обов'язків голови державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов у Facebook повідомив про рівень радіації вище норми у центрі пожежі. "У центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 за норми 0,14 (мікрозіверта на годину. - Ред.). Але така ситуація тільки в осередку пожежі", - написав Фірсов у соцмережі.

Лісова пожежа спалахнула 4 квітня поблизу села Володимирівка Котовського лісництва на площі у 20 гектарів. Офіційна причина займання невідома.

Дивитись відео 08:23 Поділитись Зима без снігу та тропічне літо в Україні: як готуватися до зміни клімату (10.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Z8w5 Зима без снігу та тропічне літо в Україні: як готуватися до зміни клімату (10.03.2020)