В РФ засудили жінку на 15 років за шпигунство на користь Молдови

Московський міський суд у вівторок, 29 грудня, засудив колишню членкиню правління компанії "Інтер РАО" Карину Цуркан до 15 років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму. Суд визнав жінку винною в шпигунстві, а також звернув в дохід держави вилучені у неї 656 мільйонів рублів. Державне обвинувачення вимагало для неї 18 років позбавлення волі. Захист має намір оскаржити вирок.

Справа Карини Цуркан

Карину Цуркан затримали влітку 2018 року і пред'явили звинувачення в шпигунстві. За версією слідства, спецслужби Молдови завербували Цуркан в 2004 році, і вона негласно співробітничала з молдовською Службою інформації та безпеки. Цуркан нібито мала оперативний псевдонім і увесь час отримувала винагороду у великому розмірі. У 2015-му жінка нібито передала молдовським спецслужбам документ, що стосується "окремих аспектів дій" російських енергетичних компаній в рамках міжнародних проєктів. Судовий процес щодо Цуркан проходив у закритому режимі, матеріали кримінальної справи були засекречені.

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Сама Цуркан та її захист вважають звинувачення сфабрикованим. Жінка не визнала свою провину. В інтерв'ю онлайн-виданню "Медуза" в серпні 2018 року колишня топменеджерка заявила, що не мала доступу до державної таємниці.