В РФ засудили жінку на 15 років за шпигунство на користь Молдови

Московський міський суд у вівторок, 29 грудня, засудив колишню членкиню правління компанії "Інтер РАО" Карину Цуркан до 15 років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму. Суд визнав жінку винною в шпигунстві, а також звернув в дохід держави вилучені у неї 656 мільйонів рублів. Державне обвинувачення вимагало для неї 18 років позбавлення волі. Захист має намір оскаржити вирок.
Справа Карини Цуркан
Карину Цуркан затримали влітку 2018 року і пред'явили звинувачення в шпигунстві. За версією слідства, спецслужби Молдови завербували Цуркан в 2004 році, і вона негласно співробітничала з молдовською Службою інформації та безпеки. Цуркан нібито мала оперативний псевдонім і увесь час отримувала винагороду у великому розмірі. У 2015-му жінка нібито передала молдовським спецслужбам документ, що стосується "окремих аспектів дій" російських енергетичних компаній в рамках міжнародних проєктів. Судовий процес щодо Цуркан проходив у закритому режимі, матеріали кримінальної справи були засекречені.
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Сама Цуркан та її захист вважають звинувачення сфабрикованим. Жінка не визнала свою провину. В інтерв'ю онлайн-виданню "Медуза" в серпні 2018 року колишня топменеджерка заявила, що не мала доступу до державної таємниці.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів.
Автор: Єфім Шуман, Юлія Куценко