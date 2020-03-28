Болгарія висилає російського дипломата через підозру у шпигунстві

Міністерство закордонних справ Болгарії у п'ятницю, 18 грудня, оголосило персоною нон грата одного з російських дипломатів. Йому відвели 72 години для того, щоб залишити країну. Повідомляється, що досудовим провадженням було встановлено, що цей дипломат збирав інформацію, що становить державну таємницю.

У болгарській прокуратурі встановили, що дипломат з 2017 року, зокрема, збирав інформацію про американських військових, які брали участь в навчаннях в Болгарії. За версією слідства, росіянин обіцяв грошову винагороду болгарському громадянину, який мав доступ до такої інформації.

В російському посольстві в Болгарії зазначили, що персоною нон грата було визнано військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при посольстві. Там повідомили, що російська сторона залишає за собою право на ухвалення заходів у відповідь.

Цей дипломатичний скандал в Болгарії - не перший в цьому році. У вересні МЗС Болгарії оголосило персона нон грата двох співробітників російського посольства, щодо яких Софія висунула звинувачення в шпигунстві. В кінці січня, за повідомленнями болгарських ЗМІ, прокуратура Болгарії виявила ще двох дипломатів з РФ, що займалися шпигунством. При цьому болгарська судова влада пояснила, що обидві особи мали дипломатичну недоторканність, тому їм неможливо було пред'явити звинувачення.