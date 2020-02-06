 Джеймс Бонд і Ко: шпигунство як мистецтво | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 29.09.2020

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Культура й стиль життя

Джеймс Бонд і Ко: шпигунство як мистецтво

"Ми ніколи не спимо" - гасло агентів та шпигунів як у реальному житті, так і під час виставки, присвяченій шпигунству, що нині відбувається у Франкфурті-на-Майні.

Агент 007

Агент 007

"Бонд. Джеймс Бонд". Мабуть, немає в світі людини, яка б не бачила і не чула цього красунчика, бездоганно убраного британського агента, який за дорученням Її величності безпроблемно викриває і знешкоджує контрагентів ворожих спецслужб.

Саме таким і уявляють собі люди справжнього шпигуна. Ян Флемінг - винахідник Бонда - знав, яким створити свого героя: журналіст та письменник сам "працював" шпигуном для британського міністерства закордонних справ. Таким чином він поповнив довжелезний список шпигунів, оскільки ця професія є другою з найдавніших у світі.

"Армія без шпигунів як людина без очей і вух"

Потреба самодержців світу вистежувати своїх ворогів на своїх територіях та за кордоном, не є пристрастю сучасників, пояснює історик Вольфґанґ Кріґер (Wolfgang Krieger) у розмові з виданням Focus. Уже єгипетські фараони відправляли таємних агентів, щоб ті стежили за противниками, а давні греки та римляни вигадали, як передавати таємні повідомлення - від татуювань на голові раба до олов'яних медальйонів, які вшивались у шкіряні сандалі чи видавались за сережки.

Древній шпигун, мабуть, знав, яке послання приховує ця римська прикраса 7 століття до н.е.

Древній шпигун, мабуть, знав, яке послання приховує ця римська прикраса 7 століття до н.е.

Слово "шпигунство", до речі, походить від латинського spicere - дивитись, стежити. У Китаї на початку 6 століття дуже влучно про шпигунів сказав генерал та стратег Сунь Цзи у творі "Мистецтво війни": "Армія без шпигунів як людина без очей і вух".

Від шпигунів до офіційної секретної служби

Античні розвідки були таким ж хитрими і підступними, як пізніше CIA чи КДБ. Однак до 15 століття шпигунство не вважалось професією, як-от солдат чи торговець.

Королева Англії та Ірландії Єлизавета І

Королева Англії та Ірландії Єлизавета І

Але лише англійська королева Єлизавета І (1533-1603) заснувала першу офіційну таємну службу. Багато технічних шпигунських винаходів, перш ніж їх використовувати, спочатку перевірялися на придатність: зашифровані коди, дешифрувальні машини, отрута в обручці чи смертельна зброя у звичайнісінькій ручці - дуже "корисні" речі у цій сфері діяльності.

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We Never Sleep - ми ніколи не спимо

Тепер шпигунській діяльності вирішили присвяти в Німеччині виставку, щоправда йдеться про мистецьку інтерпретацію цієї діяльності. Експозиція, з якою можна познайомитись, завітавши до галереї Schirn у Франкфурті-на-Майні, носить назву "We Never Sleep" ("Ми ніколи не спимо"). Таку назву організатори виставки запозичили в першого приватного детективного агентства Пінкертон, заснованого у 1850 році в США. Це агентство прославилось зривом замаху на президента Авраама Лінкольна у 1861 році. На експозиції виставлені твори сучасних митців, які в своїх творах порушують такі теми, як спостереження, загрози, маскування, криптографія, маніпуляції, параноя та зрада, - тобто занурені у світ шпигунства.

Нідерландська танцівниця Мата Харі шпигувала під час Першої світової на користь Німеччини

Нідерландська танцівниця Мата Харі шпигувала під час Першої світової на користь Німеччини

"Хто не мріяв стати шпигуном? - запитує кураторка виставки Крістіна Рікуперо (Cristina Ricupero). - Захоплення шпигунством не знає ні віку, ні сезону, і майже ніхто не залишився осторонь зачарування його культурною привабливістю". Згадайте тільки екзотичну танцівницю Мату Харі, яка була подвійною агенткою та за допомогою звабливого мистецтва виманювала зі своїх коханців таємниці. Чи відому джазову співачку та танцівницю Жозефіну Бейкер, яка під час Другої світової війни була завербована французькою розвідкою, а потім нагороджена генералом Шарлем де Голем. Або, продовжує Рікуперо, голлівудську діву та винахідницю Геді Ламарр, яка під час Другої світової винайшла для союзників систему, що дозволяла дистанційно керувати торпедами і не могла бути розпізнана противником.

Широкий загал завжди був захоплений цим невідомим світом. Паралельно до суворої реальності поп-культура сприяла виникненню гламурного уявлення про життя агентів, додає кураторка виставки. Приклад - образ Джеймса Бонда. Або, цитуючи реального шпигуна Гая Берджесса: "Давайте випустимо кота з мішка: шпигунство - це як афродизіак". "Тож не дивно, що світ шпигунів та таємних агентів є справжньою золотою копальнею для митців, - каже Рікуперо. - Темна сторона людської природи з давніх давен приваблює багатьох з них". 

  • Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (БНД) займає 14 футбольних полів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.

  • Логотип Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.

  • Поблизу головного входу, на подвір'ї штаб-квартири БНД, - художній об'єкт з червонястої сталі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.

  • Фойє нової будівлі Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.

  • Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.

  • В комплексі - два так званих кризових центри

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.

  • Кабінет розвідників

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.

  • Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на 8 поверсі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.

  • Юрист Бруно Каль - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів.

    Автор: Єфім Шуман, Юлія Куценко


DW.COM

У французьких Альпах знайшли "базу російських шпигунів" - ЗМІ

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