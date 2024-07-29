В Орловській області РФ пошкоджена електростанція - влада

В Орловскій області РФ в ніч на понеділок, 29 липня, була пошкоджена електростанція, повідомив губернатор регіону Андрій Кличков. За його даними, на території Глазуновського района були збиті два БпЛА. Про пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури внаслідок падіння уламків дрона заявив і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Пошкодження зафіксували на даху, пожежу вже загасили, написав він у Telegram. Обидва чиновники стверджують, що минулося без постраждалих.

Про серію дронових атак на регіон заявив і губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков. Серед іншого, за його твердженням, у селі Нова Таволжанка, внаслідок "прямого влучання боєприпаса по житловому будинку" поранень зазнали жінка та підлітка.

В міноборони РФ стверджують, що ППО збила 39 дронів

Тим часом у міністрестві оборони РФ заявивли, що упродовж ночі російська ППО нібито "переховпила і знищила" 39 дронів: 19 - над Курською, дев'ять - над Бєлгородською, три - над Воронезькою, п'ять - над Брянською і три - над Ленінградською областями.

Відповідальність за атаку російська сторона покладає на Україну. Українська сторона закиди поки не коментувала.



Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2024 року і відтоді веде війну проти України. Війська РФ постійно атакують ракетами та ударними дронами цивільні та інфраструктурні об'єкти України. У відповідь Україна завдає ударів, зокрема і дронових, по інфраструктурних, промислових і військових об'єктах на території РФ.

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