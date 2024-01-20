В ООН закидають Ізраїлю тортури затриманих палестинців

За даними контрольованих терористами ХАМАСу служб, кількість загиблих в Секторі Гази сягнула майже 25 тисяч людей, 70 відсотків з яких - жінки та діти. 61,5 тисячі людей зазнали поранень.

Ізраїль повинен негайно забезпечити гуманне поводження з затриманими у Секторі Гази відповідно до норм міжнародного права. До цього закликав голова Управління ООН з прав людини на окупованій палестинській території Аджит Сунгай, який 15 січня прибув до міста Рафах.

Посилаючись на розмови зі звільненими полоненими Ізраїлю, у звіті за 19 січня він пише про жорстоке поводження з ними, приниження, побиття та дії, які можна прирівняти до тортур. "Їх били, принижували, піддавали жорстокому поводженню і тому, що може бути прирівняне до катувань. Вони повідомили, що їм зав'язували очі на тривалий час, а деяким - по кілька днів поспіль", - розповідає Сунгай.

Крім того, один зі звільнених чоловіків розповів, що мав доступ до душу один раз за 55 днів ув'язнення, пише глава Управління ООН з прав людини на окупованій палестинській території. "Є повідомлення про чоловіків, яких згодом звільнили - але в самих підгузках, без будь-якого адекватного одягу в холодну погоду", - зазначає Сунгай.

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Затримані не мають доступу до сімей та адвокатів

Він наголошує, що свідчення звільнених палестинців збігаються з даними, зібраними Офісом, щодо повсюдних затримань у Секторі Гази, зокрема цивільних. За його словами, їх місце утримання не розголошується їхнім сім'ям, а самі вони часто піддаються жорстокому поводженню та не мають доступу до родин, адвокатів чи ефективного судового захисту.

Ізраїль має продемонструвати імперативні підстави для утримання під вартою кожної особи, наголосили в ООН: "Кожному, хто залишається під вартою, мають бути пред'явлені звинувачення. Інакше вони мають бути звільнені".

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Крім того, Сунгай закликає ізраїльську владу забезпечити сім'ям затриманих доступ до інформації про своїх близьких та прозоро розслідувати усі випадки жорстокого поводження або катувань щодо заарештованих. Якщо буде встановлено, що такі факти мали місце, мають бути вжиті заходи для забезпечення відповідальності і запобігання повторення, додає Сунгай.

Також, з посиланням на дані служб охорони здоров'я, підконтрольних терористичній організації ХАМАС, представник ООН пише про майже 25 тисяч загиблих у Секторі Гази, 70 відсотків з яких жінки та діти. Ще щонайменше 61,5 тисячі людей отримали поранення. Кілька тисяч - перебувають під завалами, багато з них вважаються загиблими, зазначає Сунгай.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Терористична організація ХАМАС 7 жовтня здійснила масштабний напад на Ізраїль: завдала масованого ракетного удару, вторгнулася на його територію та влаштувала там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Жертвами атаки стали понад 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь терористам ХАМАСу війну: армія завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, та проводить там наземну воєнну операцію.

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