В ООН розкритикували затримання талібами журналістів

Днями таліби затримали працівників ЗМІ в шести провінціях Афганістану. Місія ООН зі сприяння Афганістану вказали на обов'язок поважати право на свободу переконань. Напередодні таліби ще й заборони всі політсили.

Місія Організації об'єднаних націй зі сприяння Афганістану (UNAMA) розкритикувала затримання талібами журналістів у шести провінціях країни за минулі десять днів. У відповідному дописі на платформі X (відома раніше як Twitter) місії в четвер, 17 серпня, вказали на обов'язок влади поважати право на свободу переконань і їхнього висловлення.

"А також права всіх затриманих бачитися зі своєю родиною, зустрічатися з адвокатом і знати звинувачення проти них", - наголосили в UNAMA.

У рейтингу свободи преси, складеному організацією "Репортери без кордонів", Афганістан посідає 152-ге місце зі 180, а рух "Талібан" названо "одним із найбільших ворогів свободи преси у світі".

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Уряд талібів заборонив всі політичні партії

Напередодні радикальний ісламістський рух "Талібан" заборонив усі політичні партії в Афганістані, заявивши, що їхня діяльність суперечить шаріату. "У країні немає шаріатської основи для діяльності політичних партій. Вони не служать національним інтересам, і народ їх не цінує", - заявив міністр юстиції в уряді талібів Абдул Хакім Шараї, якого цитує телеканал amu.tv.

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Ще два роки тому - до того, як таліби повернули собі контроль над країною, - в мін'юсті Афганістану були зареєстровані понад 70 різноманітних політичних партій.

До влади в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" прийшов 15 серпня 2021 року. Таліби взяли всю країну під свій контроль протягом кількох тижнів після виведення з неї Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF) під керівництвом НАТО.