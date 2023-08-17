  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаАфганістан

В ООН розкритикували затримання талібами журналістів

Олександр Куницький | Валерій Сааков
49 хв. тому

Днями таліби затримали працівників ЗМІ в шести провінціях Афганістану. Місія ООН зі сприяння Афганістану вказали на обов'язок поважати право на свободу переконань. Напередодні таліби ще й заборони всі політсили.

https://p.dw.com/p/4VIXq
Бойовики руху "Талібан"
Бойовики руху "Талібан"Фото: Bilal Guler/AA/picture alliance

Місія Організації об'єднаних націй зі сприяння Афганістану (UNAMA) розкритикувала затримання талібами журналістів у шести провінціях країни за минулі десять днів. У відповідному дописі на платформі X (відома раніше як Twitter) місії в четвер, 17 серпня, вказали на обов'язок влади поважати право на свободу переконань і їхнього висловлення.

"А також права всіх затриманих бачитися зі своєю родиною, зустрічатися з адвокатом і знати звинувачення проти них", - наголосили в UNAMA.

У рейтингу свободи преси, складеному організацією "Репортери без кордонів", Афганістан посідає 152-ге місце зі 180, а рух "Талібан" названо "одним із найбільших ворогів свободи преси у світі".

Читайте також: Афганістан: чому ООН продовжує співпрацювати з талібами?

Уряд талібів заборонив всі політичні партії

Напередодні радикальний ісламістський рух "Талібан" заборонив усі політичні партії в Афганістані, заявивши, що їхня діяльність суперечить шаріату. "У країні немає шаріатської основи для діяльності політичних партій. Вони не служать національним інтересам, і народ їх не цінує", - заявив міністр юстиції в уряді талібів Абдул Хакім Шараї, якого цитує телеканал amu.tv.

Читайте також: Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Ще два роки тому - до того, як таліби повернули собі контроль над країною, - в мін'юсті Афганістану були зареєстровані понад 70 різноманітних політичних партій.

До влади в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" прийшов 15 серпня 2021 року. Таліби взяли всю країну під свій контроль протягом кількох тижнів після виведення з неї Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF) під керівництвом НАТО.

Загроза смерті через спорт: чому афганська атлетка втекла до Туреччини (02.09.2021) 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

amu.tv
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Залишки збитого в Україні іранського дрона Shahed, маркованого військами РФ як "Герань"

РФ працює над вдосконаленням "шахедів" - WP

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Табличка із написом "Jugendamt" (югендамт)

Українські біженці у ФРН. Як і чому в них забирають дітей?

Українські біженці у ФРН. Як і чому в них забирають дітей?

Суспільство8 год. тому
Пам'ятник коню у Конотопі вважається одним із символів міста

Конотопська "битва" за вулиці: дерусифікація на практиці

Конотопська "битва" за вулиці: дерусифікація на практиці

Політика7 год. тому
Учасник акції за легалізацію канабісу

У ФРН дозволять курити "траву". Але не всім і не скрізь

У ФРН дозволять курити "траву". Але не всім і не скрізь

Суспільство9 год. тому
ФРН - основна ціль мігрантів

Як у ЄС мають намір обмежити потік мігрантів?

Як у ЄС мають намір обмежити потік мігрантів?

Політика16 серпня 2023 р.
external

Симороз про втрату ніг, скандал з Шуляк і незаконні забудови

Симороз про втрату ніг, скандал з Шуляк і незаконні забудови

Суспільство16 серпня 2023 р.18:40 хв.
external

Мати і дружина військового розвіяли його прах на Фарерах

Мати і дружина військового розвіяли його прах на Фарерах

Конфлікти16 серпня 2023 р.02:56 хв.
На головну сторінку