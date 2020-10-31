 В Ліоні звільнили підозрюваного у нападі на православного священника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

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Новини

В Ліоні звільнили підозрюваного у нападі на православного священника

У слідства немає підстав для тримання під вартою чоловіка, якого затримали після стрілянини біля православної церкви в Ліоні.

Правоохоронці на місці нападу в Ліоні

Правоохоронці на місці нападу в Ліоні

Чоловіка, якого французька поліція затримала у зв'язку з нападом на священика грецької православної церкви в Ліоні, ввечері у неділю, 1 листопада, звільнили з-під варти. Як повідомляє інформагенція AFP з посиланням на джерела в органах юстиції, підстав для розслідування щодо нього немає. Крім того, стан здоров'я затриманого не дозволяв тримати його в камері попереднього ув'язнення, йдеться в повідомленні.

31 жовтня невідомий чоловік вчинив стрілянину поблизу грецької православної церкви в Ліоні і важко поранив 52-річного священика. Пізніше в той же день на підставі даних свідків поліція затримала чоловіка, у якого однак не виявили вогнепальної зброї.

За інформацією агенції dpa, до цього часу розслідування нападу не передане антитерористичному підрозділу французької поліції. Можливо, у нападника був особистий мотив для вчинення злочину, зазначає агенція.

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