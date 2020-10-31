Стрілянина у Ліоні: поліція затримала підозрюваного

Французькі правоохоронці затримали ймовірного нападника, який ввечері у суботу, 31 жовтня, влаштував стрілянину біля православної церкви у Ліоні.

Про затримання ймовірного нападника повідомив прокурор міста Ніколя Жаке, передає агентство AFP. "Особа, яка могла б відповідати опису, даному свідками, взята під варту", - сказав Жаке. Він також додав, що під час затримання правоохоронцями підозрюваний не мав при собі зброї.

Агенція Reuters додає, що ймовірний нападник був затриманий у місцевій кебабній.

Стрілянина у Ліоні

Як повідомлялося, у французькому місті Ліон ввечері 31 жовтня стався напад на грецького православного священника. У той час, як він закривав церкву, по ньому відкрив вогонь невідомий чоловік.

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За даними ЗМІ, внаслідок нападу священник отримав два вогнепальних поранення. Щоб врятувати його життя, першу медичну допомогу йому надали на місці злочину. Нападник з місця події зник.

Хвиля нападів у Франції

Нагадаємо, двома днями раніше, 29 жовтня, невідомий з ножем увірвався в базиліку Нотр-Дам в Ніцці і напав на парафіян. Жертвами нападу стали троє людей, ще шестеро осіб зазнали поранень. Під час затримання поліцією нападник, який постійно вигукував "Аллаху акбар", отримав декілька вогнепальних поранень, його госпіталізували.

Того ж дня французькі поліцейські застрелили в місті Авіньйон чоловіка, озброєного ножем, який теж вигукував "Аллаху акбар".

16 жовтня інший озброєний кухонним ножем 18-річний ісламіст з криками "Аллаху акбар" перерізав горло вчителю історії та географії Самюелю Паті у передмісті Парижа. Нападник вбив Паті після того, як під час уроку, присвяченому свободі слова, він показував учням опубліковані Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

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Наразі невідомо, чи усі напади пов'язані між собою. Після вбивства Паті президент Франції Еммануель Макрон неодноразово виступав з промовами, у яких наголошував, що країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція "не відмовиться від карикатур".