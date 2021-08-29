В Кельні 10 тисяч людей вийшли на підтримку прав ЛГБТІ-спільноти

Попри дощ та протиепідемічні обмеження у Кельні у неділю, 29 серпня, тисячі людей вийшли на вулиці з нагоди святкування Christopher Street Day. За даними організаторів, загалом в демонстрації на захист прав гомосексуалів, лесбійок, бісексуалів, трансгендерів та інших меншин (ЛГБТІ) взяли участь близько 10 тисяч людей. "Дощ може робити все, що хоче, але не може прибрати сонце з наших сердець", - сказала під час відкриття заходу віцеголова Бундестагу Клаудіа Рот (Claudia Roth), цитує агенція dpa.

Прайд у Кельні

Демонстранти несли веселкові прапори, танцювали, співали та вигукували гасла. "Навіть якщо не так сонячно, принаймні у всіх вас сяють очі", - сказав один з організаторів акції Єнс Пілхау (​​Jens Pielhau).

Цього року маршрут прайду змінили, щоб уникнути скупчення людей та забезпечити можливість для дотримання дистанції. Учасники демонстрації мали бути щеплені проти коронавірусу, одужати від нього або надати негативний тест.

Під час прайду

Нагадаємо, вранці 28 червня 1969 року поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн" в Нью-Йорку. Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв і лесбійок. Сутички переросли в багатоденні масові заворушення. В результаті поранення отримали четверо поліцейських і невстановлене число ЛГБТІ-активістів. Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТІ.

Учасники прайду в Кельні

Кельнський прайд у 2019 році зібрав 1,2 мільйона людей. Минулого року його перенесли на початок жовтня, а потім провели в обмеженому режимі.