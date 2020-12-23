В Італії з понеділка послаблять коронавірусні обмеження

У багатьох регіонах Італії з 26 квітня частково відкриються ресторани й бари, а також культурні й історичні місця. Як стало відомо в неділю, 25 квітня, зокрема в столиці країни Римі для відвідувачів відкриються багато музеїв та музейно-археологічних комплексів, у тому числі Палац Барберіні, античний Великий цирк, Форум Траяна.

Тим часом міськвлада Венеції повідомила, що з 26 квітня відвідувачів впускатимуть у знаменитий оперний театр "Феніче", а влада Флоренції відкриє для відвідування відомі сади Боболі. Про відновлення роботи й прийом відвідувачів повідомила й адміністрація археологічного-історичного комплексу на місці античного міста Помпеї, зруйнованого в І столітті нашої ери внаслідок виверження вулкану Везувій.

Ще минулого тижня уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі оголосив поступове послаблення запроваджених жорстких протиепідемічних заходів. Відкриття історичних памяток та терас ресторанів і барів вважається першим етапом таких послаблень. Утім, ці заходи стосуватимуться лише тих регіонів, котрі належать до так званої "жовтої" зони епіднебезпеки.

Читайте також: Італія: чому впала народжуваність у період пандемії коронавірусу

З 26 квітня до такої зони увійдуть загалом 15 регіонів, у тому числі столичний регіон Лаціо разом із столицею Римом, Ломбардія разом з Міланом і Тоскана. У регіонах з "жовтої" зони дозволятимуться також групові заняття спортом просто неба, нагадує інформагенція Reuters. Також із 15 травня заплановано відновлення роботи басейнів, а з 1 червня ресторани зможуть знову обслуговувати клієнтів у приміщеннях. Крім того, з початку першого місяця літа очікується відкриття спортивних залів та фітнес-центрів.

Італія належить до тих європейських країн, котрі істотно постраждали від пандемії COVID-19. Натепер в Італії було зареєстровано понад 3,96 мільйона випадків зараження. Понад 119 тисяч COVID-пацієнтів померли.

Нагадаємо, третій локдаун почав діяти в значній частині Італії з середини березня 2021 року.

Дивитись відео 06:14 Поділитись Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rSvO Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021)