В Ісландії виверження вулкана: лава йде на рибальське місто

Виверження сталося вже вдруге за місяць. Схоже, тепер воно пробило захисні споруди міста Гріндавік, розташованого неподалік столиці Рейк'явіка біля головного аеропорту й одного з найбільших туристичних "магнітів" країни.

У неділю, 14 січня, на південному заході Ісландії сталося виверження вулкана, що створює безпосередню загрозу для сусіднього невеликого рибальського містечка.

Ідеться про місто Гріндавік з населенням 3800 жителів. Воно розташоване за 40 кілометрів від столиці Рейк'явіка поблизу головного аеропорту Ісландії та одного з найбільших туристичних "магнітів" країни - геотермального курорту "Блакитна лагуна".

Мешканців міста евакуювали раніше. "Життю людей нічого не загрожує, хоча інфраструктура може бути під загрозою", - написав президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон у соціальній мережі X.

Останніми тижнями влада будувала бар'єри з землі та каменю, щоб спробувати запобігти досягненню лавою Гріндавіка, але виверження, схоже, пробило захист міста. "Згідно з першими зображеннями з оглядового польоту берегової охорони, тріщина відкрилася з обох боків оборонних споруд", - повідомили в ісландському метеорологічному відомстві.

Зараз лава тече в напрямку міста. Виходячи з моделей потоку, їй може знадобитися кілька годин, щоб досягти Гріндавіка, якщо вона продовжуватиме рух у цьому напрямку, пише Reuters.

Це вже друге виверження вулкана на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії менш ніж за місяць і п'яте з 2021 року. Ісландія розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами - двома найбільшими на планеті, тому є сейсмічною та вулканічною "гарячою точкою", оскільки ці дві плити рухаються в протилежних напрямках.

У 2010 році хмари попелу від вивержень вулкана Еяф'ятлайокютль на півдні Ісландії поширилися на значні частини Європи, призупинивши близько 100 тисяч авіарейсів і змусивши сотні ісландців покинути свої домівки. На відміну від Еяф'ятлайокютль, системи вулканів Рейк'янес не знходяться під льодовиками, тому не очікується, що вони спричинять подібні хмари попелу.