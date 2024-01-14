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СуспільствоІсландія

В Ісландії виверження вулкана: лава йде на рибальське місто

Дмитро Шварц
14 січня 2024 р.

Виверження сталося вже вдруге за місяць. Схоже, тепер воно пробило захисні споруди міста Гріндавік, розташованого неподалік столиці Рейк'явіка біля головного аеропорту й одного з найбільших туристичних "магнітів" країни.

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Виверження вулкана поблизу Гріндавіка в грудні 2023 року
Виверження вулкана поблизу Гріндавіка в грудні 2023 рокуФото: KRISTINN MAGNUSSON/AFP

У неділю, 14 січня, на південному заході Ісландії сталося виверження вулкана, що створює безпосередню загрозу для сусіднього невеликого рибальського містечка.

Ідеться про місто Гріндавік з населенням 3800 жителів. Воно розташоване за 40 кілометрів від столиці Рейк'явіка поблизу головного аеропорту Ісландії та одного з найбільших туристичних "магнітів" країни - геотермального курорту "Блакитна лагуна".

Мешканців міста евакуювали раніше. "Життю людей нічого не загрожує, хоча інфраструктура може бути під загрозою", - написав президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон у соціальній мережі X.

Останніми тижнями влада будувала бар'єри з землі та каменю, щоб спробувати запобігти досягненню лавою Гріндавіка, але виверження, схоже, пробило захист міста. "Згідно з першими зображеннями з оглядового польоту берегової охорони, тріщина відкрилася з обох боків оборонних споруд", - повідомили в ісландському метеорологічному відомстві.

Зараз лава тече в напрямку міста. Виходячи з моделей потоку, їй може знадобитися кілька годин, щоб досягти Гріндавіка, якщо вона продовжуватиме рух у цьому напрямку, пише Reuters.

Це вже друге виверження вулкана на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії менш ніж за місяць і п'яте з 2021 року. Ісландія розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами - двома найбільшими на планеті, тому є сейсмічною та вулканічною "гарячою точкою", оскільки ці дві плити рухаються в протилежних напрямках.

У 2010 році хмари попелу від вивержень вулкана Еяф'ятлайокютль на півдні Ісландії поширилися на значні частини Європи, призупинивши близько 100 тисяч авіарейсів і змусивши сотні ісландців покинути свої домівки. На відміну від Еяф'ятлайокютль, системи вулканів Рейк'янес не знходяться під льодовиками, тому не очікується, що вони спричинять подібні хмари попелу.

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