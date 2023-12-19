Неподалік від столиці Ісландії почалося виверження вулкану

На півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії почалося виверження вулкану. Потоки лави виходять на поверхню приблизно за три кілометри від міста Гріндавік.

На півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії почалося виверження вулкану. Потоки лави виходять на поверхню приблизно за три кілометри від міста Гріндавік.

Як повідомило метеорологічне управління країни, виверження розпочалося о 22:17 за місцевим часом (00:17 19 грудня за Києвом), йому передувала серія землетрусів.

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Як повідомляє агенція dpa, виверження почалося після кількох тижнів сейсмічної активності. За даними місцевих ЗМІ, поліція попросила охочих поспостерігати за природним явищем не наближатися до вулкану.

"Біля Гріндавіка почалося виверження. Ми не знаємо, скільки шкоди воно може завдати, - написав у Facebook президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон. - Наголошую, що всі повинні виконувати всі поради та вказівки нашого штабу цивільного захисту".

Гріндавік розташований приблизно за 40 кілометрів на південний захід від столиці Ісландії Рейк'явіка. Протягом кількох тижнів місто перебувало у стані готовності через загрозу виверження. Близько 3700 його жителів були евакуйовані ще в листопаді. За даними місцевих ЗМІ, їм нещодавно дозволили повертатися до своїх домівок протягом дня, але залишатися там заборонили.