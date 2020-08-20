В Індії - три мільйони заражень коронавірусом

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Індії сягнула 3 мільйонів 45 тисяч осіб у неділю, 23 серпня. У цій країні також зафіксовано найбільшу в світі кількість нових інфікованих SARC-CoV-2 протягом останньої доби - 69 239, повідомляє видання Indian Express.

За інформацією індійських ЗМІ, поки у мегаполісах Мумбаї та Нью-Делі епідемія поступово йде на спад, ситуація різко погіршується у сільській місцевості на півночі та сході Індії. Від наслідків пандемії COVID-19 вже померли 56706 мешканців Індії.

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За данимиЦентру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), загалом у світі підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом 23 мільйони 239 тисяч. При цьому 14 мільйонів 956 тисяч людей вже одужали. Найбільше випадків COVID-19 зафіксували у США (5 млн 669 тисяч), Бразилії (3 млн 582 тисяч) та Індії.

Україна, за даними центру, посідає 27 місце в світі за підтвердженими випадками коронавірусної інфекції - понад 107 тисяч і водночас сьоме місце за кількістю заражень протягом однієї доби.