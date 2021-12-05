 В Індії військові помилково вбили мирних жителів, а потім - їхніх обурених родичів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2021

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Новини

В Індії військові помилково вбили мирних жителів, а потім - їхніх обурених родичів

Індійські військові розстріляли групу шахтарів, прийнявши їх за повстанців. У сутичках з обуреними родичами вбитих згодом загинув один військовий.

Розгнівані селяни підпалили машини індійських сил безпеки

Розгнівані селяни підпалили машини індійських сил безпеки

Сили безпеки Індії вбили 13 мирних жителів у північно-східному штаті Нагаленд. Під час військової операції їх помилково прийняли за повстанців, повідомляє AFP у неділю, 5 грудня.

Зазначається, що подія трапилася біля села Отінг у штаті Нагаленд. 4 грудня військові влаштували засідку для повстанців, які, на їхню думку, діяли в цьому районі. В той час додому з вугільної шахти поверталися шість робітників, яких силовики прийняли за бойовиків і застрелили.

Члени сімей вбитих та мешканці поселення Отінг пізніше вирушили на пошуки зниклих безвісти чоловіків та виявили військових поряд з тілами родичів. Розгнівані мешканці оточили військових та підпалили їхні автомобілі. За інформацією місцевої поліції, після цього співробітники служби безпеки відкрили вогонь, внаслідок чого загинуло ще семеро людей. 

Крім того, у результаті сутички загинув один солдат і було поранено дев'ять мирних жителів, які нині перебувають у лікарнях.

Розслідування причин трагедії

"Причина загибелі людей розслідується на найвищому рівні, і відповідно до закону, буде вжито відповідних заходів", - йдеться у заяві поліції.

Прем'єр-міністр штату Нагаленд Нейфіу Ріо закликав до спокою та оголосив про початок розслідування цієї події. "Сумний інцидент, який призвів до вбивства мирних жителів в Отінгу, заслуговує на найсерйозніший осуд", - написав він у Twitter.

Влада штату в неділю оголосила про початкову компенсацію у розмірі близько 6600 доларів у еквіваленті кожній сім'ї загиблих мирних жителів.

Нагаленд та інші штати на північному сході Індії сполучені з рештою країни вузьким сухопутним коридором. У цьому регіоні проживають десятки племінних груп та представники невеликих партизанських армій, вимоги яких варіюються від більшої автономії до відокремлення від Індії. В останні роки повстанський рух затих, а багато груп уклали угоди з урядом Індії про розширення їхніх прав.

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